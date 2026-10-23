Ζελένσκι: «Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον Τραμπ» - Κρίμα αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα»

Μετά από μια έντονη ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προκάλεσε φόβο στην Ουκρανία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ταχθεί ξανά υπέρ της Ρωσίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τοποθετήθηκε ευθέως στο ζήτημα. «Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον Τραμπ», δήλωσε κατηγορηματικά στο CNN ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ωστόσο ότι μια προσέγγιση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν να τον «κάνει ισχυρότερο».

Ο Ζελένσκι πρόσφατα ανέφερε ότι ο Τραμπ βρέθηκε στη «λάθος πλευρά της ιστορίας» μετά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για την αγορά ρωσικού ντίζελ, κίνηση που υπονόμευσε τις διεθνείς προσπάθειες για την απομόνωση της Ρωσίας. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ήρε ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, προκαλώντας επικρίσεις ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα. Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις διαπίστωσαν ότι η πρόσβασή τους στο δίκτυο Starlink —που ελέγχεται από τον Ίλον Μασκ— είχε περιοριστεί.

Μιλώντας στο CNN από το Κίεβο την Πέμπτη, ο Ζελένσκι υιοθέτησε έναν συμφιλιωτικό τόνο, δηλώνοντας ότι οι εντάσεις «δεν αφορούν πρόσωπα» — προειδοποίησε ωστόσο ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

«Η στάση μου απέναντι στον Πούτιν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Πιστεύω ότι αν άρουμε τις κυρώσεις, θα τον ενισχύσουμε. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον πρόεδρο Τραμπ, και φυσικά είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε άρση κυρώσεων».

Ο Ζελένσκι μίλησε στο CNN εν μέσω μιας νέας διπλωματικής πρωτοβουλίας από απεσταλμένους του Τραμπ, οι οποίοι επιδιώκουν την επίλυση της σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και τεσσεράμισι χρόνια.

Ο Πούτιν «παίζει» με ζωές

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντησή του στο Όσλο, ήταν παραγωγική, ωστόσο δεν πείστηκε για τη δέσμευση του Bλαντίμιρ Πούτιν υπέρ της ειρήνης. Μετά την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ, ο Πούτιν συμφώνησε σε συνομιλίες τον Νοέμβριο, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

«Ο Πούτιν παίζει, ξέρετε, είναι παίκτης», είπε ο Ζελένσκι. «Είναι κρίμα, γιατί παίζει με τις ζωές άλλων ανθρώπων και, φυσικά, δεν θέλει (να σταματήσει τον πόλεμο). Επομένως, αυτό που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι να μην του δώσουν την ευκαιρία να ενισχυθεί και να μας λυγίσει».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ» στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία – την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκατοντάδες drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της γειτονικής χώρας.

Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν εμμένει στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις από την Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένων εδαφικών αξιώσεων.

«Πάγωμα» του μετώπου;

Ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει η πιθανότητα «παγώματος» των υπαρχουσών γραμμών του μετώπου, προκειμένου να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, να σταματήσουν οι φόνοι, να καθίσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι η ιδέα να παραχωρήσει η Ουκρανία στη Ρωσία εδάφη που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχό της είναι απολύτως απαράδεκτη, διαμηνύοντας ότι το Κίεβο δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει τις κατεχόμενες περιοχές ως τμήμα της Ρωσίας.

«Η γη μας είναι πολύ σημαντική, γιατί αφορά ανθρώπους. Δεν πρόκειται απλώς για χιλιόμετρα», δήλωσε. «Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι αυτή τη γη, υπερασπιζόμενοι την ανεξαρτησία μας, τη χώρα μας».

«Κανείς δεν πρόκειται να αναγνωρίσει αυτά τα εδάφη –τα οποία τελούν υπό προσωρινή κατοχή– ως ρωσικά, και νομίζω ότι η Ρωσία το κατανοεί αυτό. Είναι κρίμα αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα», πρόσθεσε αιχμηρά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στο CNN ότι, αν και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν παράσχει ορισμένους πυραύλους αεράμυνας, «αυτό δεν αρκεί για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας».

Η Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, χρειάζεται πλέον κυρίως δύο πράγματα από τους συμμάχους της: «Να μην αρθούν οι κυρώσεις κατά του Πούτιν... (και) να μάς δώσουν καλύτερους πυραύλους».

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