Συντάξεις Νοεμβρίου: Ξεκινούν οι πληρωμές – Το απόγευμα στα ΑΤΜ τα χρήματα

Σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ξεκινούν οι πρώτες πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου, καθώς χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα, μέσω των ΑΤΜ. Η αργία της 28ης Οκτωβρίου φέρνει νωρίτερα τη διαθεσιμότητα των ποσών, με τις επίσημες καταβολές του e-ΕΦΚΑ να έχουν προγραμματιστεί για τις 26 και τις 29 Οκτωβρίου.

Ποιοι πληρώνονται σήμερα, ποιοι ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα και πότε θα μπουν τα χρήματα για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ και του Δημοσίου;

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές:



Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα δοθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Επιπλέον, θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς. Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:



Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ. Επίσης, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Λόγω της αργίας της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ