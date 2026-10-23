ΠΑΡ.23 Οκτ 2026 11:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ξεκινούν οι πληρωμές – Το απόγευμα στα ΑΤΜ τα χρήματα

συντάξεις - ηλικιωμένος - ΑΤΜ
clock 09:42 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ξεκινούν οι πρώτες πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου, καθώς χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα, μέσω των ΑΤΜ. Η αργία της 28ης Οκτωβρίου φέρνει νωρίτερα τη διαθεσιμότητα των ποσών, με τις επίσημες καταβολές του e-ΕΦΚΑ να έχουν προγραμματιστεί για τις 26 και τις 29 Οκτωβρίου.

Ποιοι πληρώνονται σήμερα, ποιοι ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα και πότε θα μπουν τα χρήματα για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ και του Δημοσίου;

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές:

Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα δοθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Επιπλέον, θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς. Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ. Επίσης, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Λόγω της αργίας της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Συντάξεις Νοέμβριος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis