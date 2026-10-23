Κρήτη - Επιδείνωση του καιρού: Έρχονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει το νησί από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα.

Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, οι πυκνές νεφώσεις και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βάζοντας απότομο τέλος στις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η καιρική ανάπαυλα της Παρασκευής παραδίδει τη σκυτάλη σε ένα βαρομετρικό χαμηλό. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από το Σάββατο, οπότε και θα αρχίσουν να αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις, με τις πρώτες διάσπαρτες βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ορεινά.

Ωστόσο, η ουσιαστική εξέλιξη των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το σύστημα θα οργανωθεί πλήρως. Οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ενισχυμένους βοριάδες.

Η ακριβής ένταση, η χρονική διάρκεια και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στο νησί θα αποσαφηνιστούν με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας τις άσκοπες διελεύσεις από ιρλανδικές διαβάσεις και χειμάρρους, καθώς και να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους. Η σταδιακή εκτόνωση των φαινομένων προβλέπεται από την Τρίτη, με τον υδράργυρο ωστόσο να παραμένει σε φθινοπωρινά επίπεδα.

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