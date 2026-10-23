ΠΑΡ.23 Οκτ 2026 11:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - Επιδείνωση του καιρού: Έρχονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες

Ο καιρός στη Κρήτη
clock 10:34 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει το νησί από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα.

Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, οι πυκνές νεφώσεις και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βάζοντας απότομο τέλος στις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η καιρική ανάπαυλα της Παρασκευής παραδίδει τη σκυτάλη σε ένα βαρομετρικό χαμηλό. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από το Σάββατο, οπότε και θα αρχίσουν να αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις, με τις πρώτες διάσπαρτες βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ορεινά.

Ωστόσο, η ουσιαστική εξέλιξη των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το σύστημα θα οργανωθεί πλήρως. Οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ενισχυμένους βοριάδες.

Η ακριβής ένταση, η χρονική διάρκεια και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στο νησί θα αποσαφηνιστούν με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας τις άσκοπες διελεύσεις από ιρλανδικές διαβάσεις και χειμάρρους, καθώς και να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους. Η σταδιακή εκτόνωση των φαινομένων προβλέπεται από την Τρίτη, με τον υδράργυρο ωστόσο να παραμένει σε φθινοπωρινά επίπεδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο πίνακας «Ίρις» του Κλοντ Μονέ πουλήθηκε σε δημοπρασία στο αστρονομικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κρητη Επιδείνωση Καιρού
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis