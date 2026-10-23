Κρήτη - Κοντογεώργης: Οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι - Κοινές προτεραιότητες για έργα και αποζημιώσεις

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, της Γενικής Γραμματέως Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΠΑ Κατερίνας Οικονόμου και του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), η ένταξη νέων κρίσιμων υποδομών στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και η άμεση στήριξη των περιοχών της Κρήτης που επλήγησαν από πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε την ανάγκη σχεδιασμού ισχυρών περιφερειακών προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο (2028-2034), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη περισσότερων αρδευτικών έργων, σε συνέχεια των τεκμηριωμένων προτάσεων που έχουν κατατεθεί από την Περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους. Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της άμεσης καταβολής αποζημιώσεων στους παραγωγούς στο Οροπέδιο Λασιθίου και σε άλλους Δήμους του νησιού, οι οποίοι υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. «Εμείς από την πλευρά τη δική μας προετοιμαζόμαστε, διεκδικούμε και ενόψει των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων επιδιώκουμε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης επεσήμανε πως εθνικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και η δίκαιη κατανομή των πόρων. Τονίζοντας τηστενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, δήλωσε πως μεγάλα έργα υποδομής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναφερόμενος στις φυσικές καταστροφές ξεκαθάρισε πως αποτελούν άμεση προτεραιότητα. Όπως ανακοίνωσε, το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής αποκλειστικά για την Κρήτη, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις χρηματοδοτήσεις αποκατάστασης.

Η Γενική Γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία του προγράμματος στο νησί, υπενθυμίζοντας πως το νέο κτίριο της Περιφέρειας χρηματοδοτήθηκε και από εθνικούς πόρους του αναπτυξιακού προγράμματος. Αναφέρθηκε στη διαρκή και γόνιμη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τη Διαχειριστική Αρχή, επισημαίνοντας ότι το περιφερειακό σκέλος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη νέα περίοδο 2026-2030 είναι σημαντικά ενισχυμένο. Όπως σημείωσε, καλύπτει όλο το φάσμα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, υποστηρίζοντας δράσεις από την επιχειρηματικότητα και τις υποδομές έως το περιβάλλον και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

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