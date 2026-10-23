Ολυμπιακός: Μάχη κορυφής με τη Φενέρμπαχτσε απόψε στη SUNEL Arena

Με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε σήμερα, Παρασκευή (23/10), στις 21:15, στη SUNEL Arena.

Οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους στη διοργάνωση με ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Με νίκη, ο Ολυμπιακός θα φτάσει τις έξι νίκες σε επτά αγωνιστικές, ισοφαρίζοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή της βαθμολογίας, σύμφωνα με τα δεδομένα πριν από το τζάμπολ.

Το έργο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, ωστόσο, μόνο εύκολο δεν αναμένεται να είναι. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες στην περιφερειακή γραμμή, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές και δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις στον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ενώ εκτός πλάνων παραμένει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που τιμωρήθηκε με ένα μήνα εκτός ομάδας. Παράλληλα, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιαν Μοντέρο, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αστράγαλο και στο γόνατο.

Οι συγκεκριμένες απουσίες δημιουργούν ένα δύσκολο παζλ για τον Μπαρτζώκα, που καλείται να βρει λύσεις στη δημιουργία, στην περιφερειακή άμυνα και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα





7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21-23/10/2026) Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-81 Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 89-80 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-107 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 99-113 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία) 85-79 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 81-89 Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 85-82 - παρ. (75-75κ.α.) Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 21:15 Novasports Prime. Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 20:00 Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 21:45 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6-1 Φενέρμπαχτσε 5-1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2 Ντουμπάι 5-2 Βαλένθια 4-2 Ερυθρός Αστέρας 4-3 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Ρεάλ Μαδρίτης 4-3 Μπαρτσελόνα 4-3 Παρτιζάν 4-3 Αναντολού Εφές 3-4 Μπεσίκτας 3-4 Ζαλγκίρις Κάουνας 2-4 Βιλερμπάν 2-4 Μπάγερν Μονάχου 2-5 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5 Παρί 1-5 Αρμάνι Μιλάνο 1-6 Μπασκόνια 1-6

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