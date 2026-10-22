Ένα μυστηριώδες άνοιγμα στη Σελήνη ίσως κρύβει ένα υπόγειο τούνελ: Γιατί ενδιαφέρει τη NASA

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Ένας παράξενος λάκκος στην περιοχή Marius Hills, στην ορατή πλευρά της Σελήνης, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της NASA, καθώς ενδέχεται να αποτελεί την είσοδο σε έναν υπόγειο σωλήνα λάβας. Η ανακάλυψη τέτοιων δομών θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο στην κατανόηση της ηφαιστειακής ιστορίας του φεγγαριού όσο και στον σχεδιασμό μελλοντικών βάσεων.

Τα ίχνη της αρχαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας

Στο μακρινό παρελθόν, η Σελήνη παρουσίαζε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, η οποία δημιούργησε εκτεταμένα κανάλια λάβας. Ορισμένα παρέμειναν ανοιχτά, ενώ άλλα σχημάτισαν υπόγειες σήραγγες, των οποίων οι οροφές κατέρρευσαν με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τη NASA, ο λάκκος της περιοχής Marius Hills βρίσκεται στο μέσο ενός τέτοιου γεωλογικού σχηματισμού και ενδέχεται να δημιουργήθηκε από την κατάρρευση της οροφής ενός σωλήνα λάβας, πιθανώς έπειτα από πρόσκρουση μετεωρίτη.

Ένα πιθανό καταφύγιο για τους αστροναύτες

Οι υπόγειες δομές της Σελήνης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές. Οι σήραγγες λάβας θα μπορούσαν να προσφέρουν φυσική προστασία από τις ακραίες θερμοκρασίες, την ιονίζουσα ακτινοβολία και τις προσκρούσεις μικρομετεωριτών, που καθιστούν επικίνδυνη την παραμονή στην επιφάνεια.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν εκτεταμένοι υπόγειοι χώροι, θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τον σχεδιασμό μελλοντικών σεληνιακών σταθμών, μειώνοντας ενδεχομένως την ανάγκη κατασκευής καταφυγίων από το μηδέν.

Πώς θα εξερευνηθεί το υπέδαφος

Για τη διερεύνηση του λάκκου, η NASA επέλεξε την πρόταση GIMLI του Ινστιτούτου Πλανητικής Επιστήμης. Το προβλεπόμενο ρομπότ θα αξιοποιήσει ραντάρ διείσδυσης εδάφους, σεισμικούς αισθητήρες και κάμερες υψηλής ανάλυσης, προκειμένου να εξετάσει τα τοιχώματα και το υπέδαφος.

Ο συνδυασμός ραντάρ και ενεργών σεισμικών μετρήσεων αναμένεται να βοηθήσει στη λεπτομερή χαρτογράφηση των υπόγειων σχηματισμών. Ακόμη και αν δεν εντοπιστεί εκτεταμένη σήραγγα, τα αποτελέσματα θα προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για τις ηφαιστειακές διεργασίες που διαμόρφωσαν τη Σελήνη.

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