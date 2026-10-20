Ψυχολογία: Το μυστικό των παππούδων που έχουν τον πιο δυνατό δεσμό με τα εγγόνια τους

Πώς δημιουργείται μια ουσιαστική σχέση ανάμεσα στους παππούδες, τις γιαγιάδες και τα εγγόνια τους;

Σύμφωνα με την ψυχολογία, η απάντηση δεν βρίσκεται στα παιχνίδια, στις εκπλήξεις ή στις ακριβές εκδρομές, αλλά στις καθημερινές στιγμές που κάνουν ένα παιδί να αισθάνεται αγαπημένο και αποδεκτό.

Μια συζήτηση, ένα τηλεφώνημα για να μάθουν πώς πέρασε τη μέρα του ή η διάθεση να ακούσουν όσα το απασχολούν μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα δώρο. Αυτές οι απλές κινήσεις δημιουργούν σταδιακά εμπιστοσύνη και βοηθούν το παιδί να νιώθει ότι έχει δίπλα του ανθρώπους στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του Bolde, οι παππούδες και οι γιαγιάδες που αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με τα εγγόνια τους δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που ικανοποιούν κάθε επιθυμία τους. Είναι εκείνοι που διατηρούν μια σταθερή σχέση μαζί τους, δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη χωρίς να περιμένουν κάτι ως αντάλλαγμα.

Γιατί τα δώρα δεν αρκούν για μια δυνατή σχέση

Ένα παιδί μπορεί να ενθουσιαστεί με ένα καινούργιο παιχνίδι ή μια ξεχωριστή έξοδο με τον παππού και τη γιαγιά του. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εμπειρίες αρκούν για να δημιουργήσουν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό.

Όταν κάθε συνάντηση περιστρέφεται γύρω από δώρα και εκπλήξεις, υπάρχει ο κίνδυνος η σχέση να συνδεθεί περισσότερο με την προσδοκία μιας ανταμοιβής παρά με την ουσιαστική επικοινωνία.

Ο ψυχολόγος Τζεφ Σίγκαλ, από το Πανεπιστήμιο Rutgers, επισημαίνει τη σημασία της περιέργειας για τον κόσμο του παιδιού, της ουσιαστικής επικοινωνίας και της αγάπης χωρίς προϋποθέσεις.

Ένα τηλεφώνημα κάθε εβδομάδα, το ενδιαφέρον για τη σχολική καθημερινότητα ή η προθυμία να ακούσει κάποιος τις ανησυχίες ενός παιδιού μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία από ένα ακριβό δώρο.

Η συνέπεια βοηθά το παιδί να αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο μπορεί να βασιστεί, ακόμη και όταν είναι στενοχωρημένο, θυμωμένο ή δεν έχει διάθεση να μιλήσει.

Παράλληλα, οι παππούδες μπορούν να προσφέρουν έναν διαφορετικό χώρο επικοινωνίας, καθώς συνήθως δεν έχουν την ίδια καθημερινή ευθύνη για τη σχολική επίδοση και την πειθαρχία με τους γονείς.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Μετα-ανάλυση 59 μελετών, με περισσότερους από 71.000 συμμετέχοντες, διαπίστωσε ότι οι ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ παππούδων και εγγονιών συνδέονται με ευνοϊκότερα αποτελέσματα στην ψυχολογική, κοινωνική, συμπεριφορική και γνωστική ανάπτυξη.

Η συσχέτιση ήταν σχετικά μικρή, αλλά σταθερή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεικνύεται άμεση σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το παιδί να αισθάνεται αποδεκτό χωρίς να χρειάζεται να πετυχαίνει υψηλούς βαθμούς, να είναι πάντοτε χαρούμενο ή να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες προσδοκίες.

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