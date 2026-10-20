Ιταλία: Αναστέλλουν ή μειώνουν την παραγωγή τα εργοστάσια ζυμαρικών λόγω κινητοποιήσεων

Μπροστά στον κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών στην παραγωγή ζυμαρικών βρίσκεται η Ιταλία, καθώς τα μπλόκα των οδηγών φορτηγών εμποδίζουν την τροφοδοσία των εργοστασίων. Η Rummo ανέστειλε την παραγωγή της λόγω έλλειψης πρώτων υλών, ενώ η La Molisana την έχει περιορίσει σημαντικά και χρησιμοποιεί τα αποθέματά της για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Σύμφωνα με το Reuters, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στη Σικελία και σε άλλες περιοχές της νότιας Ιταλίας. Οι οδηγοί διαμαρτύρονται για την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και το αυξημένο κόστος ζωής, αποκλείοντας δρόμους, αυτοκινητοδρόμους και λιμάνια.

Οι επιπτώσεις έχουν φτάσει και στους καταναλωτές, καθώς σε περιοχές του Νότου καταγράφονται ελλείψεις προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και δυσκολίες στον ανεφοδιασμό με καύσιμα.

«Η παραγωγή έχει σταματήσει ή βρίσκεται κοντά στο να σταματήσει»



Η Rummo, με έδρα την Καμπανία, ανακοίνωσε ότι εξάντλησε τις διαθέσιμες πρώτες ύλες και αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κόζιμο Ρούμο, δήλωσε στη La Repubblica ότι ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί ζυμαρικών στη γειτονική Απουλία.

«Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ζυμαρικών στην Ιταλία έχει σταματήσει ή βρίσκεται πολύ κοντά στο να σταματήσει», προειδοποίησε.







Η Απουλία, η Καμπανία και η Σικελία αποτελούν βασικές περιοχές της ιταλικής βιομηχανίας ζυμαρικών, με αποτέλεσμα οι αποκλεισμοί να πλήττουν έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της χώρας.

Η La Molisana χρησιμοποιεί τα αποθέματά της



Στην περιφέρεια Μολίζε, η La Molisana έχει μειώσει σημαντικά την παραγωγή της και καταφεύγει στα αποθέματα σιταριού και σιμιγδαλιού για να διατηρήσει τη λειτουργία του εργοστασίου της.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, η ιταλική ένωση αλευροβιομηχανιών Italmopa είχε προειδοποιήσει ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει περισσότερα εργοστάσια σε διακοπή εργασιών, με συνέπειες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Το οικονομικό βάρος του κλάδου είναι μεγάλο: σύμφωνα με έκθεση του European House-Ambrosetti (TEHA Group), που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, η ιταλική αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης ζυμαρικών είχε έσοδα 13,5 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

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