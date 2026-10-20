Ιδιωτικοί Υπάλληλοι Ηρακλείου: Ψήφισμα στήριξης στη 2η Διεθνή Μέρα Δράσης των Λιμενεργατών

Στο πλευρό των λιμενεργατών όλου του κόσμου τάσσεται η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου (Ε.Ι.Υ.Η.), εκδίδοντας ψήφισμα αλληλεγγύης για τη 2η Διεθνή Μέρα Δράσης που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου.

Με κεντρικό σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο», το σωματείο στηρίζει τις επερχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις σε περισσότερα από 100 λιμάνια παγκοσμίως.

Οι εργαζόμενοι εναντιώνονται στη μετατροπή των υποδομών μεταφορών σε πολεμικές μηχανές και ταυτόχρονα διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Το ψήφισμα:

Ψήφισμα στήριξης της 2ης Διεθνούς Μέρας Δράσης των Λιμενεργατών Το ΔΣ της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου εκφράζει την αλληλεγγύη του στη 2η Διεθνή Μέρα Δράσης των Λιμενεργατών και στηρίζει τις κοινές δράσεις τους στα λιμάνια της χώρας μας, σε πάνω από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο μέχρι τώρα, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Η κινητοποίηση αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις εξαπλώνονται και τα μέτωπα του πολέμου διευρύνονται επικίνδυνα και συνδέονται μεταξύ τους, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.



Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τους πολέμους και τους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών. Καλούνται να πληρώσουν για τα κέρδη, τους πολέμους και τις συνέπειες μιας νέας οικονομικής κρίσης, να θυσιαστούν για συμφέροντα ξένα προς τα δικά τους, την ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία.

Τα λιμάνια, οι σιδηρόδρομοι, τα αεροδρόμια και συνολικά οι υποδομές μεταφορών μετατρέπονται σε κρίσιμους κρίκους για τη μετακίνηση όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατευμάτων. Οι εργαζόμενοι πιέζονται να γίνουν γρανάζια της πολεμικής μηχανής και συνένοχοι στα εγκλήματα κατά των λαών.



Οι λιμενεργάτες έχουν ήδη αποδείξει ότι, με την οργάνωση, τον συλλογικό αγώνα και τη συντονισμένη διεθνιστική δράση, μπορούν να εμποδίσουν τη μετατροπή των λιμανιών σε ορμητήρια πολέμου.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις σε 20 λιμάνια, σε 7 χώρες στα πλαίσια της 1ης Διεθνούς Μέρας Δράσης των Λιμενεργατών.

Τον περασμένο Μάιο, στην Κωνσταντινούπολη, συνδικαλιστικές οργανώσεις από 35 λιμάνια συγκρότησαν πρωτοβουλία συντονισμού, η οποία σήμερα περιλαμβάνει περισσότερα από 100 λιμάνια από όλο



τον κόσμο.





Στις 30 Οκτωβρίου, τα συνδικάτα λιμενεργατών σε όλο τον κόσμο θα πραγματοποιήσουν νέες μαχητικές κινητοποιήσεις και απεργίες. Το κοινό πλαίσιο διεκδικήσεων συνδέει τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με τη διεκδίκηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αυξήσεων στους μισθούς, σταθερής δουλειάς, μείωσης του εργάσιμου χρόνου και ουσιαστικών μέτρων για την υγεία και



την ασφάλεια.

Καλούμε όλα τα σωματεία του νομού και τα μέλη μας να εκφράσουν με τη σειρά τους την αλληλεγγύη τους σε αυτή την πολύ σημαντική αγωνιστική στιγμή!



Οι εργαζόμενοι δεν αποδεχόμαστε να μετατρέπεται η εργασία μας σε εργαλείο πολεμικών σχεδιασμών, ούτε οι χώροι δουλειάς σε σημεία που υπηρετούν τον πόλεμο, το αιματοκύλισμα των λαών.

Η Διεθνής Μέρα Δράσης των Λιμενεργατών στις 30 Οκτώβρη δεν αφορά μόνο τους λιμενεργάτες αλλά την εργατική τάξη όλων των κλάδων, των χώρων δουλειάς, σε όλες τις χώρες.

Παίρνουμε δύναμη από τη διεθνή πάλη των λιμενεργατών! Δυναμώνουμε την πάλη για αυξήσεις στους μισθούς, αύξηση της χρηματοδότησης της υγείας και της παιδείας, ενάντια στον πόλεμο!

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