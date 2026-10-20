Υπόθεση Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός φέρεται να νάρκωνε τους πελάτες γιατί δεν ήξερε να κάνει φλεβοκέντηση

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Διάλογοι και οι εργαστηριακές αναλύσεις διαψεύδουν μια σειρά από περιγραφές των εμπλεκόμενων προσώπων και δείχνουν πως ο τραγουδιστής είναι πολύ πιθανό να ναρκώθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου με ισχυρές αναισθητικές ουσίες, πριν η κατηγορούμενη γιατρός ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση.

Σαράντα μία μέρες μετά την τραγωδία, οι διάλογοι της αναισθησιολόγου με την προφυλακισμένη γιατρό, φέρνουν στο προσκήνιο δύο νέες ουσίες που κανονικά χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία για ναρκώσεις και απαιτούν ειδικό εξοπλισμό.

Το Entonox είναι εισπνεόμενο και μπορεί να προκαλέσει υποξία λόγω λανθασμένης χορήγησης, ενώ το Dexdor είναι ενδοφλέβιο και χρησιμοποιείται σε ΜΕΘ. Υπενθυμίζεται πως στο ιατρείο γινόταν χρήση και των αναισθητικών μιδαζολάμη και προποφόλη. Καμιά από αυτές τις ουσίες δεν έπρεπε κανονικά να βρίσκεται στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Τα μηνύματα που παρουσίασε το Live News δείχνουν πως η 56χρονη γιατρός ρωτούσε την 61χρονη για τις αναισθητικές ουσίες. Η αναισθησιολόγος είχε ξεκινήσει τη συνεργασία της με την κατηγορούμενη πριν 2 χρόνια και ληρωνόταν 150-200 ευρώ για κάθε φλεβοκέντηση που έκανε. Μάλιστα, ήταν εκείνη που δέχτηκε το τηλεφώνημα για την προποφόλη, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει.

«Η 56χρονη δεν ήξερε να κάνει φλεβοκέντηση»

Αποκαλύψεις για τη διαδικασία της φλεβοκέντησης, δηλαδή την τοποθέτηση βελόνας ή φλεβοκαθετήρα σε φλέβα, που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της πλάσμαφαίρεσης, έκανε ο αστυνομικός συντάκτης των «ΝΕΩΝ» και του «Βήματος», Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Το 2022-2023 η κατηγορούμενη γιατρός απέκτησε το μηχάνημα πλάσμαφαίρεσης και προσέλαβε αναισθησιολόγο, η οποία είχε εκπαιδευτεί στη Γερμανία. Η τελευταία παρέμεινε στο ιατρείο έως τον Μάιο του 2023 και είχε αναλάβει την τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων, τους απαραίτητους προελέγχους και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η αναισθησιολόγος διέθετε την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για τη διαδικασία, ενώ δεν χρησιμοποιούσε μέθη ή αναισθησία κατά την πλάσμαφαίρεση.

Μετά την αποχώρησή της, τον Μάιο του 2023, η κατηγορούμενη φέρεται να ανέλαβε η ίδια τη διαδικασία, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στη φλεβοκέντηση. Στη συνέχεια υπήρξε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόσκαιρη συνεργασία με νοσηλεύτρια.

Ενδεχομένως λοιπόν η δυσκολία στην τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων να συνδέεται με τη χρήση ηρεμιστικών και αναισθητικών φαρμάκων σε άτομα που υποβάλλονταν σε πλάσμαφαίρεση.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, σε περιπτώσεις όπου υπήρχε δυσκολία στην πρόσβαση στις φλέβες, η γιατρός φέρεται να κατέφευγε στη χορήγηση μέθης.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, στη μιδαζολάμη, επισημαίνοντας ότι η χορήγησή της δεν οδηγεί σε όλες τις περιπτώσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα της καταστολής.

«Υπάρχουν μελέτες επιστημονικές που λέει στο 8,6% των περιπτώσεων χρήσης μιδαζολάμης αντί να έχουμε καταστολή, να έχουμε ηρεμία δηλαδή στη διαδικασία της μέθης, έχουμε υπερδιέγερση», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη αντίδραση μπορεί να σχετίζεται και με την κατάσταση της υγείας του ατόμου που λαμβάνει το φάρμακο.

«Σίγουρα κάποιος τα έχει δώσει απ’ έξω»

Για τη χρήση των αναισθητικών φαρμάκων και τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την παρουσία τους στις ιατροδικαστικές εκθέσεις μίλησε στο Live News ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου.

Όπως εξήγησε, η αναφορά στα δύο επιπλέον φάρμακα οδηγεί, σύμφωνα με την επιστημονική του εκτίμηση, στο ενδεχόμενο να αναζητούνταν εναλλακτικοί τρόποι καταστολής και αναλγησίας.

«Το μόνο πράγμα που μπορώ εγώ επιστημονικά να βγάλω ως συμπέρασμα είναι ότι στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχε μια σκέψη να μπορέσει κάποιος να χορηγήσει εναλλακτικά ένα άλλο είδος αναισθησίας, δηλαδή καταστολής και ένα άλλο είδος αναλγησίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αλεξάνδρου υπογράμμισε ότι η χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση.

«Χρειάζεται πολύ σημαντική εκπαίδευση», τόνισε, εξηγώντας ότι γιατροί άλλων ειδικοτήτων μπορούν να χρησιμοποιούν ορισμένα από αυτά τα φάρμακα μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να εξασφαλίστηκαν οι ουσίες, σημείωσε ότι υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για τη συνταγογράφηση και τη διάθεσή τους.

«Σίγουρα κάποιος τα έχει δώσει απ’ έξω», δήλωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη συγκεκριμένων κυκλωμάτων, αλλά έχει προσωπική εμπειρία από την παράνομη διακίνηση ουσιών.

«Γνωρίζω όμως από προσωπική εμπειρία ότι οι ναρκωτικές ουσίες, δηλαδή τα φάρμακα που μπορούν να γίνουν ναρκωτικές ουσίες και τοξικές για τον οργανισμό, υπάρχουν στο παραεμπόριο», κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: