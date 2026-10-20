Γερμανία: Η AfD έγινε στόχος κυβενοεπίθεσης, διέρρευσαν χιλιάδες email των μελών της

Η Alternative für Deutschland (AFD), το κόμμα της γερμανικής ακροδεξιάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης που προκάλεσε διαρροή δεδομένων που περιλαμβάνονταν σε εκατοντάδες χιλιάδες email των μελών της.

«Τον Σεπτέμβριο 2026, πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας του κόμματός μας έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης κατά την διάρκεια της οποίας τμήματα ορισμένων θυρίδων email - οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονταν εκτός χρήσης εδώ και χρόνια - όπως φαίνεται αντιγράφηκαν παρανόμως», δήλωσε στο AFP το αντιμεταναστευτικό, φιλορωσικό, νεοναζιστικό κόμμα που προηγείται από τις αρχές της χρονιάς στις δημοσκοπήσεις στην Γερμανία.

Το κόμμα εξηγεί ότι η επίθεση «εντοπίσθηκε γρήγορα και εξουδετερώθηκε» και ότι τα θιγόμενα πρόσωπα ενημερώθηκαν. Η υπόθεση έγινε γνωστή σήμερα από την εφημερίδα Bild η οποία υπολογίζει στα 421.000 τα email που διέρρευσαν.

Ιστοσελίδα δημοσίευσε περιλήψεις ορισμένων από τα email αυτά, αλλά όχι τα ίδια τα μηνύματα. Αυτές οι δημοσιεύσεις αποτελούν αυτήν την στιγμή αντικείμενο έρευνας, σύμφωνα με την AfD. Το κόμμα διαβεβαιώνει ότι οι διαρροές αυτές δεν αφορούν αξιωματούχους του κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ομως, σύμφωνα με την Bild, mail που στάλθηκαν από την συμπροεδρεύουσα της Εναλλακτικής για την Γερμανία Αλις Βάιντελ αποκαλύφθηκαν, όπως και η φωτογραφία της ταυτότητας βουλευτή του κόμματος στην ομοσπονδιακή κάτω βουλή.

Η AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις με 30% περίπου της πρόθεσης ψήφου σε εθνικό επίπεδο. Σημείωσε επιδόσεις ρεκόρ σε τοπικές εκλογές τον Σεπτέμβριο και ήρθε πρώτο κόμμα σε δύο από τα τρία γερμανικά ομόσπονδα κράτη όπου διεξήχθησαν τοπικές εκλογές.

Η AfD κατόρθωσε να αποσπάσει σχεδόν κυβερνητική πλειοψηφία στην Σαξονία-Ανχαλτ και ελπίζει ότι θα σχηματίσει την πρώτη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ακροδεξιά κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους στην Γερμανία.

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