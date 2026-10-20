Αθωώθηκε ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI για σεξουαλική κακοποίηση της αδερφής του

Δικαστής στις ΗΠΑ απέρριψε την αγωγή της Άνι Άλτμαν κατά του αδελφού της, συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τον οποίο κατηγορεί για επαναλαμβανόμενη σεξουαλική κακοποίηση πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δικαστής Ζάκαρι Μπλουστόουν εξήγησε ότι η απόρριψη οφείλεται στην άρνηση της ενάγουσας να προσέλθει σε ανεξάρτητη ιατρική εξέταση, παρά τις προειδοποιήσεις ότι η μη προσέλευσή της θα οδηγούσε σε αυτή την εξέλιξη.

Το σκεπτικό που περιγράφεται αφορά τη μη συμμετοχή της στην εξέταση και δεν συνιστά κρίση ότι οι καταγγελίες ήταν ψευδείς.

Η αγωγή και η άρνηση του Άλτμαν



Η Άνι Άλτμαν είχε καταθέσει την αγωγή τον Ιανουάριο του 2025 στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σεντ Λούις, στο Μιζούρι.

Στην αγωγή υποστηρίζει ότι ο αδελφός της την κακοποιούσε σεξουαλικά και τη βίαζε στο οικογενειακό σπίτι στο Κλέιτον, μεταξύ 1997 και 2006. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η κακοποίηση ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν τριών ετών και εκείνος δώδεκα, ενώ οι τελευταίες πράξεις σημειώθηκαν όταν ο Σαμ Άλτμαν ήταν πλέον ενήλικος.

Ο επικεφαλής της OpenAI απορρίπτει τις καταγγελίες. Έχει υποστηρίξει ότι η αδελφή του άρχισε να τον κατηγορεί δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού η οικογένεια αρνήθηκε να της δώσει περισσότερα χρήματα. Η οικογένεια έχει επίσης αναφέρει ότι της παρέχει οικονομική στήριξη και ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Πρόκειται για ισχυρισμούς της οικογένειας.

Χωρίς άμεσο σχόλιο οι δικηγόροι των δύο πλευρών



Η Λάουρα Πολίτι, που εκπροσωπεί την Άνι Άλτμαν, δεν είχε ανταποκριθεί στο αίτημα του Reuters για σχόλιο. Το ίδιο ίσχυε για τους δικηγόρους του Σαμ Άλτμαν.

Ο Σάντος Πέρεζ, πρώην δικηγόρος της Άνι Άλτμαν, ο οποίος αποσύρθηκε από την υπόθεση τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε: «Δεν εξουσιοδοτούμαι πλέον να σχολιάσω την υπόθεση αυτή, όμως συνεχίζω να πιστεύω την Άνι».