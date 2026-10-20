Μενέλαος Μποκέας: «Νέα αναπτυξιακή προοπτική για το Γάζι με τις αλλαγές στην Παράκαμψη Ηρακλείου του ΒΟΑΚ»

Η υιοθέτηση των προτάσεων του Δήμου Μαλεβιζίου για την «Παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ δημιουργεί νέα αναπτυξιακή προοπτική για το Γάζι και διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή σύνδεση της πόλης με τον νέο οδικό άξονα. Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανοίγουν τον δρόμο για έναν διαφορετικό σχεδιασμό, με έμφαση στην κυκλοφοριακή λειτουργία, την αναβάθμιση του αστικού χώρου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.



Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τον νέο κόμβο του ΠΑΓΝΗ, τα στέγαστρα που προβλέπονται για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Γαζίου αλλά και παράπλευρο δίκτυο. Παράλληλα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναμόρφωση της σημερινής εικόνας της περιοχής, την απόδοση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς και τη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας. Πρόκειται για αλλαγές που μπορούν να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τον αστικό χώρο, με θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών και στην αναπτυξιακή προοπτική του Μαλεβιζίου.



Ο Μενέλαος Μποκέας εξέφρασε την ικανοποίησή του τόσο για την υιοθέτηση των τεκμηριωμένων προτάσεων του Δήμου όσο και για τη δρομολόγηση, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της ανάθεσης της σχετικής μελέτης, η οποία θα ενσωματώνει τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν στη συνάντηση.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έθεσε, παράλληλα, στην ηγεσία του Υπουργείου τις ενστάσεις και τις προτάσεις του Δήμου για το τμήμα Λινοπεράματα – Φόδελε, λαμβάνοντας υπόψη και τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί με κατοίκους και φορείς της Αγίας Πελαγίας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός του ΒΟΑΚ θα εξυπηρετεί ουσιαστικά τις περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, χωρίς να υποβαθμίζεται η προσβασιμότητα και η σύνδεσή τους με τον κεντρικό οδικό άξονα.



Σε δήλωσή του αμέσως μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας ανέφερε:



«Οι παρεμβάσεις που διεκδικήσαμε για το τμήμα της λεγόμενης “Παράκαμψης Ηρακλείου” αποτελούν αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, με στόχο ένα τόσο σημαντικό έργο υποδομής να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του Μαλεβιζίου. Θέλουμε έναν ΒΟΑΚ που θα βελτιώνει την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης για τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται.



Η θετική ανταπόκριση του Υπουργείου στις προτάσεις μας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Οι παρεμβάσεις που έγιναν αποδεκτές δημιουργούν νέες δυνατότητες για το Γάζι, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή του πορεία, ενώ μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών, στην ομαλότερη κυκλοφορία και, τελικά, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.



Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη θετική ανταπόκριση και την εποικοδομητική συνεργασία. Για τον Δήμο Μαλεβιζίου, η διεκδίκηση δεν ολοκληρώνεται με την αποδοχή επιμέρους αιτημάτων. Συνεχίζουμε με τεκμηριωμένες προτάσεις, επιμονή και σταθερό προσανατολισμό στο συμφέρον του τόπου μας, ώστε ο ΒΟΑΚ να αποτελέσει όχι μόνο έναν σύγχρονο οδικό άξονα, αλλά και μια υποδομή που θα υπηρετεί την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής».

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