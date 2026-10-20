Αναδιοργανώνεται το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας στην Ελλάδα

Η πλήρης αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και η σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας, περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η νέα αναδιοργάνωση προβλέπει την ψηφιακή ενοποίηση των υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων κεντρικών μητρώων.

Γίνεται εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος, ενώ συστήθηκε Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας για την ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση του αίματος πανελλαδικά. Επίσης, Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών σε συνεργασία με την ΗΔΥΚΑ, με στόχο την ασφαλή διαχείριση και την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεμάτων αίματος και ψηφιακή διασύνδεση των νοσοκομείων.

Το σύστημα θα διασυνδέεται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τον ψηφιακό φάκελο υγείας των ασθενών και τα εθνικά μητρώα ασθενών, με σκοπό την ασφαλή διαχείριση και την ιχνηλασιμότητα του αίματος και των παραγώγων του ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα ξεκίνησε μέσα στον Οκτώβριο του 2026 με σκοπό την πλήρη ιχνηλασιμότητα των μονάδων αίματος από τον εθελοντή μέχρι τον ασθενή. Η διαχείριση και η εποπτεία του συστήματος ανήκουν στο υπουργείο Υγείας, με δυνατότητα συμμετοχής του ΕΚΕΑ.

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