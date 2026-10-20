Τουρκία: Χαιρετίζει την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου – «Θα προστατεύουμε τη Γαλάζια Πατρίδα»

Την ικανοποίησή της για την ομόφωνη έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εκφράζει η Άγκυρα, κάνοντας λόγο για μια σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις των δύο χωρών και στην Ανατολική Μεσόγειο.







Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, χαιρέτισε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλει στην προστασία των κοινών δικαιωμάτων και συμφερόντων Τουρκίας και Λιβύης, καθώς και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.







«Η ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του μνημονίου κατανόησης για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, το οποίο υπογράφηκε με την Τουρκία, αποτελεί ένα σημαντικό και ευπρόσδεκτο βήμα για τις σχέσεις Τουρκίας - Λιβύης και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.







Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η απόφαση συνιστά «σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την προστασία των κοινών δικαιωμάτων και συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας με βάση την αρχή της ευθυδικίας και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας».







Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη «Γαλάζια Πατρίδα», επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Άγκυρας για την προάσπιση των τουρκικών διεκδικήσεων στις θαλάσσιες περιοχές.







«Υπό την ηγεσία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στη Γαλάζια Πατρίδα, αναπτύσσοντας περαιτέρω τις σχέσεις της με τη φίλη και αδελφή Λιβύη και υποστηρίζοντας τη δίκαιη κατανομή, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», κατέληξε ο Ντουράν.

Presidency's Head of Communications Burhanettin Duran: “The unanimous approval by Libya’s House of Representatives of the memorandum of understanding on maritime jurisdiction areas signed with Türkiye is a significant and welcome step for Türkiye-Libya relations and developments in the Eastern Mediterranean. This decision represents an important development in terms of protecting the shared rights and interests of the two countries in the Eastern Mediterranean, delimiting maritime jurisdiction areas on the basis of equity, and strengthening regional cooperation. Under the leadership of President Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye will continue to protect its legitimate rights and interests in the Blue Homeland while further developing its relations with friendly and brotherly Libya and supporting equitable sharing, peace and stability in the Eastern Mediterranean.” — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) October 20, 2026

Η έγκριση του μνημονίου έγινε σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με έδρα την ανατολική Λιβύη, η οποία μέχρι πρότινος είχε απορρίψει τη συμφωνία του 2019. Το λιβυκό κοινοβούλιο αποφάσισε επίσης να ανακαλέσει δύο ψηφίσματα του 2020, με τα οποία είχε απορρίψει τις συμφωνίες με την Άγκυρα και είχε ζητήσει τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.







Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Αθήνα, η οποία αμφισβητεί τη νομιμότητά του, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικών νησιών.

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