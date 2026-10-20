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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χαιρετίζει την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου – «Θα προστατεύουμε τη Γαλάζια Πατρίδα»

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
clock 21:06 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ικανοποίησή της για την ομόφωνη έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εκφράζει η Άγκυρα, κάνοντας λόγο για μια σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις των δύο χωρών και στην Ανατολική Μεσόγειο.



Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, χαιρέτισε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλει στην προστασία των κοινών δικαιωμάτων και συμφερόντων Τουρκίας και Λιβύης, καθώς και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.



«Η ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του μνημονίου κατανόησης για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, το οποίο υπογράφηκε με την Τουρκία, αποτελεί ένα σημαντικό και ευπρόσδεκτο βήμα για τις σχέσεις Τουρκίας - Λιβύης και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η απόφαση συνιστά «σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την προστασία των κοινών δικαιωμάτων και συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας με βάση την αρχή της ευθυδικίας και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη «Γαλάζια Πατρίδα», επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Άγκυρας για την προάσπιση των τουρκικών διεκδικήσεων στις θαλάσσιες περιοχές.



«Υπό την ηγεσία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στη Γαλάζια Πατρίδα, αναπτύσσοντας περαιτέρω τις σχέσεις της με τη φίλη και αδελφή Λιβύη και υποστηρίζοντας τη δίκαιη κατανομή, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», κατέληξε ο Ντουράν.

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