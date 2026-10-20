Αφρική: Τραγικό τέλος για 65χρονη - Την κατασπάραξε καρχαρίας ενώ κολυμπούσε

Μια 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση καρχαρία που δέχθηκε στα ανοιχτά της επαρχίας του Ανατολικού Ακρωτηρίου της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SABC.
Η γυναίκα κολυμπούσε με μια ομάδα μετά τις 8 π.μ. (06:00 GMT), όταν φάνηκε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα, όπως ανέφερε μάρτυρας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.
«Όλοι συνειδητοποιήσαμε ότι την είχε δαγκώσει καρχαρίας και ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», είπε ο μάρτυρας. «Τα δαγκώματα ήταν πολύ σοβαρά, αλλά ήταν μόνο δύο, ένα στον μηρό της και ένα στον βραχίονα της».
Η γυναίκα μεταφέρθηκε πίσω στην ακτή, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της πάνω στην παραλία.
Ο τοπικός δήμος ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επίθεση καρχαρία σημειώθηκε στην πόλη ΚουΓκόμπο, η οποία οδήγησε σε «τραγική κατάληξη». Ο δήμος ανακοίνωσε ότι η παραλία Orient Beach και η γειτονική Eastern Beach παραμένουν κλειστές μέχρι νεωτέρας.
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