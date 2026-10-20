Αφρική: Τραγικό τέλος για 65χρονη - Την κατασπάραξε καρχαρίας ενώ κολυμπούσε

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Μια 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση καρχαρία που δέχθηκε στα ανοιχτά της επαρχίας του Ανατολικού Ακρωτηρίου της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SABC.

Η γυναίκα κολυμπούσε με μια ομάδα μετά τις 8 π.μ. (06:00 GMT), όταν φάνηκε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα, όπως ανέφερε μάρτυρας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

«Όλοι συνειδητοποιήσαμε ότι την είχε δαγκώσει καρχαρίας και ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», είπε ο μάρτυρας. «Τα δαγκώματα ήταν πολύ σοβαρά, αλλά ήταν μόνο δύο, ένα στον μηρό της και ένα στον βραχίονα της».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε πίσω στην ακτή, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της πάνω στην παραλία.

Ο τοπικός δήμος ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επίθεση καρχαρία σημειώθηκε στην πόλη ΚουΓκόμπο, η οποία οδήγησε σε «τραγική κατάληξη». Ο δήμος ανακοίνωσε ότι η παραλία Orient Beach και η γειτονική Eastern Beach παραμένουν κλειστές μέχρι νεωτέρας.

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