Τσερνόμπιλ: Το μυστικό που κρύβουν τα ραδιενεργά κατάλοιπα 40 χρόνια μετά την καταστροφή

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Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι μικροσκοπικά θραύσματα πυρηνικού καυσίμου διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική κρυσταλλική τους δομή.

Την ανάλυση πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Leibniz του Ανόβερου και το Κέντρο Helmholtz της Δρέσδης-Ρόσεντορφ στη Γερμανία. Οι ερευνητές εξέτασαν έξι σωματίδια μεγέθους 8 έως 50 μικρομέτρων, χρησιμοποιώντας ισχυρές ακτίνες Χ σε επιστημονική εγκατάσταση στη Γκρενόμπλ της Γαλλίας. Οι αναλύσεις εντόπισαν ενώσεις οξειδίων του ουρανίου και φάσεις που περιέχουν ζιρκόνιο.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη

Η διατήρηση της δομής των σωματιδίων ενδέχεται να περιορίζει την απελευθέρωση ορισμένων ραδιενεργών ουσιών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα, καθώς το πυρηνικό υλικό μπορεί να συγκρατεί μέρος των επικίνδυνων στοιχείων στο εσωτερικό του.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα σωματίδια είναι ακίνδυνα. Παραμένουν ραδιενεργά και η εισπνοή μολυσμένης σκόνης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή έκθεση στην ακτινοβολία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, καθώς η έρευνα αφορούσε μόλις έξι σωματίδια από δύο τοποθεσίες. Ωστόσο, η διατήρηση της κρυσταλλικής δομής δεν αποδεικνύει πόση ραδιενέργεια έχει απελευθερωθεί στο περιβάλλον από το 1986.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Hazardous Materials και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των μοντέλων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι πόσο θα διατηρηθεί η σταθερότητα των σωματιδίων και κατά πόσο θα συνεχίσουν να συγκρατούν τις ραδιενεργές ουσίες τις επόμενες δεκαετίες.

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