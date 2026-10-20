Τράπεζες Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακές πληρωμές: Πώς αλλάζει το μέλλον του χρήματος

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Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει ολοένα και περισσότερο στις τραπεζικές υπηρεσίες, οι ψηφιακές πληρωμές αλλάζουν τις καθημερινές συναλλαγές και οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας αναζητούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Μαζί με τις δυνατότητες που δημιουργούνται, ανακύπτουν και ζητήματα ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και εποπτείας.

Αυτές οι αλλαγές βρίσκονται στο επίκεντρο του Fintech Athens 5.0 – Accelerating Growth, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τραπεζών, τεχνολογικών εταιρειών, πανεπιστημίων, επενδυτικών οργανισμών και νεοφυών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η φετινή διοργάνωση, με κεντρικό θέμα την «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης», θα εξετάσει πώς η τεχνολογία επηρεάζει το τραπεζικό σύστημα, τις πληρωμές, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την απασχόληση.

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις ψηφιακές υπηρεσίες

Μία από τις βασικές θεματικές αφορά τον μεταβαλλόμενο ρόλο των τραπεζών, οι οποίες πλέον ανταγωνίζονται όχι μόνο άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και εταιρείες πληρωμών και τεχνολογικές πλατφόρμες.

Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ τραπεζών και εταιρειών τεχνολογίας, η ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και η προσαρμογή των παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων στις απαιτήσεις της αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιείται σε ολοένα περισσότερες χρηματοοικονομικές λειτουργίες, από την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την εξυπηρέτηση πελατών έως την ανάλυση δεδομένων, την αξιολόγηση κινδύνων και τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

Η εξέλιξη αυτή απασχολεί ήδη την ελληνική τραπεζική αγορά, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εξυπηρέτηση των πελατών και τον τρόπο παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών θέτει ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαφάνεια των αυτοματοποιημένων αποφάσεων και την εποπτεία των ψηφιακών εφαρμογών. Πρόκειται για ζητήματα που περιλαμβάνονται επίσης στην ατζέντα του Fintech Athens 5.0.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης θα αφορά τις άμεσες πληρωμές, τις συναλλαγές μέσω κινητών τηλεφώνων και τις εφαρμογές που επιτρέπουν σε πολίτες και επιχειρήσεις να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τα χρήματά τους.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη τα κρυπτονομίσματα, οι αγορές προβλέψεων και τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, με έμφαση στις προκλήσεις που δημιουργούν για την προστασία των επενδυτών και την εποπτεία των συναλλαγών.

Επενδύσεις, startups και νέα επαγγέλματα



Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση καταλαμβάνουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, οι οποίες αναζητούν πρόσβαση σε κεφάλαια, επιχειρηματικές συνεργασίες και διεθνείς αγορές.

Το συνέδριο θα φέρει σε επαφή εκπροσώπους της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με επενδυτικούς οργανισμούς και διεθνή δίκτυα, ενώ ειδικές ενότητες θα είναι αφιερωμένες στα οικοσυστήματα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Η συζήτηση επεκτείνεται και στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συνδέεται με αυξημένη ζήτηση για γνώσεις στην ανάλυση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν η συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την αγορά, καθώς και οι δυνατότητες εκπαίδευσης και επανειδίκευσης των εργαζομένων.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί το Fintech Athens 5.0

Οι εργασίες θα αρχίσουν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Προπύλαια, και θα συνεχιστούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Μικρό Χρηματιστήριο της Εθνικής Τράπεζας, στην οδό Πεσμαζόγλου 1.

Την έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιήσει ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ Αριστείδης Σαμίτας, ενώ χαιρετισμούς αναμένεται να απευθύνουν ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο αντιπρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Λεωνίδας Δουκάκης και ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Εθνική Τράπεζα και το Greek Fintech Hub, μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν επίσης η Endeavor Greece, το ΕΚΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ίδρυμα Ωνάση και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν η Amazon Web Services, η Mastercard και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Περισσότερες πληροφορίες και η φόρμα εγγραφής στο Fintech Athens 5.0 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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