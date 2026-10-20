Τουρκία: Παραιτήσεις στην οικονομική διοίκηση μετά το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων

Τριγμούς στην οικονομική διοίκηση της Τουρκίας προκαλεί η υπόθεση των επενδυτικών κεφαλαίων (funds), με δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους να αποχωρούν από τις θέσεις τους. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Συμβουλίου Κεφαλαιαγορών (SPK), Μαχμούτ Σουτσού, και τον υφυπουργό Οικονομικών, Οσμάν Τσελίκ.

Ο Μαχμούτ Σουττσού, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, επικαλέστηκε προβλήματα υγείας για την παραίτησή του.

Από την πλευρά του, ο Οσμάν Τσελίκ ζήτησε την άμεση συνταξιοδότησή του από τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ. Ο Τσελίκ είναι πεθερός του Ισκεντέρ Μπαλτζί, μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ναυπηγείου Οζατά, που συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών. Οι εξελίξεις σημειώνονται έναν μήνα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

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