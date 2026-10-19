Σχέδιο σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας: Πρώην ερευνήτρια της NASA θέλει να δημιουργήσει μονόκερους

Από τη γενετική τροποποίηση ζώων μέχρι τη δημιουργία μυθικών πλασμάτων, όπως οι μονόκεροι και οι δράκοι, επεκτείνει τις φιλοδοξίες της η 45χρονη βιοχάκερ Zayner, πρώην ερευνήτρια της NASA και επικεφαλής της εταιρείας The Embryo Corporation.

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμά του το περιοδικό PEOPLE, η εταιρεία αξιοποιεί τη γονιδιωματική, την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία γενετικής επεξεργασίας CRISPR/Cas9, με στόχο να δημιουργήσει αυτό που η ίδια αποκαλεί «επόμενη φάση ζωής». Η Zayner είχε απασχολήσει στο παρελθόν τη δημοσιότητα, όταν τροποποίησε γενετικά το ίδιο της το σώμα σε ζωντανή μετάδοση.

Γενετικές παρεμβάσεις σε άλογα, βοοειδή και γάτες

Η ομάδα της, με έδρα το Όστιν του Τέξας και περίπου 15 εργαζομένους, πραγματοποιεί έρευνες σε 20 άλογα, τέσσερα βοοειδή και πέντε γάτες, διαθέτοντας παράλληλα εργαστήριο εμβρύων και ράντσο εκτροφής ζώων. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1.300 πλήρη γονιδιώματα αλόγων, τα οποία συνδυάζει με μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη των κορυφαίων επιδόσεών τους. Η Zayner επιδιώκει να αποκαταστήσει ένα γονίδιο που αποκαλεί μυοσίνη 2B, το οποίο συνδέεται με τη μυϊκή συστολή και, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της ταχύτητας των αλόγων.

Former NASA Scientist Says Unicorn Horn Could Be 5 to 10 Years Away (Exclusive) https://t.co/S7FAZokwY5 — People Pets (@PEOPLEPets) October 12, 2026

«Τι θα συνέβαινε αν τους τη δίναμε πίσω; Θα ήταν πολύ πιο γρήγορα;», αναρωτιέται. Στα βοοειδή, οι έρευνες επικεντρώνονται στην κατανομή του λίπους και στην αποτελεσματικότητα της τροφής, ενώ στις γάτες πραγματοποιούνται γενετικές τροποποιήσεις με στόχο την ανάπτυξη υποαλλεργικών κατοικιδίων.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι η μόνη στον κόσμο που πραγματοποιεί απευθείας γενετική επεξεργασία σε έμβρυα αλόγων χωρίς κλωνοποίηση. Η Zayner επιδιώκει, μάλιστα, να προχωρήσει στην εμφύτευση περισσότερων τροποποιημένων εμβρύων πριν από το τέλος του έτους.

Μονόκεροι σε 5 έως 10 χρόνια;

Η δημιουργία μονόκερων θα μπορούσε, σύμφωνα με την ίδια, να γίνει πραγματικότητα μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, εφόσον εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση. Οι πρώτες δοκιμές ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σε ποντίκια. Πιο δύσκολη θεωρεί την προοπτική δημιουργίας δράκων. «Υπάρχει μόνο ένα ιπτάμενο θηλαστικό, και αυτό είναι η νυχτερίδα», σημειώνει, εξηγώντας ότι από εκεί θα ξεκινούσε η έρευνα της ομάδας της. Η πρώην ερευνήτρια της NASA υποστηρίζει ότι η γενετική τεχνολογία δεν αξιοποιείται όσο θα μπορούσε. «Δεν έχει υπάρξει νέο βασίλειο ζωής εδώ και ένα δισεκατομμύριο χρόνια», αναφέρει στο PEOPLE, ασκώντας κριτική στην περιορισμένη, όπως τη χαρακτηρίζει, αξιοποίηση των δυνατοτήτων της επιστήμης.

Οι ηθικές ανησυχίες

Οι γενετικές παρεμβάσεις εγείρουν ερωτήματα για την ευημερία των ζώων. Η Zayner υποστηρίζει ότι οι τροποποιήσεις δοκιμάζονται σε ποντίκια και ότι η εταιρεία ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). «Το χειρότερο που κάνουμε στα ζώα είναι να εμφυτεύουμε έμβρυα. Οπότε, κανένα ζώο δεν πεθαίνει στα χέρια μας», δηλώνει. Το σύνθημά της είναι «γίνε η ελπίδα για τον εαυτό σου», μια φιλοσοφία που, όπως εξηγεί, διαμορφώθηκε από τα δύσκολα παιδικά της χρόνια σε μια φάρμα. Σήμερα, φιλοδοξεί να διευρύνει τα όρια της βιοτεχνολογίας, με σχέδια που κινούνται ανάμεσα στις υπάρχουσες γενετικές εφαρμογές και σε εγχειρήματα που μέχρι σήμερα ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας.

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