Πούλησε τα πάντα για να πάει στη γυναίκα που ερωτεύτηκε, αλλά ήταν περσόνα τεχνητής νοημοσύνης! (βίντεο)

Μια απίστευτη ιστορία εξαπάτησης εκτυλίχθηκε στη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή έναν 49χρονο άνδρα, ο οποίος πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και ταξίδεψε περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα για να συναντήσει τη γυναίκα με την οποία πίστευε ότι θα παντρευτεί.

Όταν έφτασε στον προορισμό του, διαπίστωσε πως η αγαπημένη του δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο, αλλά μια ψηφιακή περσόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη.

«Πούλησα όλα μου τα υπάρχοντα και πήγα να τη βρω»

Ο Εντιμάρ Μαρτίνς, οικοδόμος στο επάγγελμα, δήλωσε στο δίκτυο TV Mirante ότι γνώρισε το 2020 τον λογαριασμό «Jéssica Oliveira» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να υποψιαστεί ότι συνομιλούσε με έναν εικονικό χαρακτήρα. Στις 9 Οκτωβρίου αποφάσισε να ταξιδέψει με λεωφορείο από την πολιτεία Μαρανιάο προς το Μπέλο Οριζόντε, έχοντας προηγουμένως πουλήσει όλα του τα υπάρχοντα για να καλύψει τα έξοδα. «Πούλησα όλα μου τα πράγματα, ξεφορτώθηκα τα πάντα. Έτσι απογοητεύεσαι, ποιος δεν θα απογοητευόταν;», ανέφερε συντετριμμένος.

Φτάνοντας στις 11 Οκτωβρίου, αναζήτησε μάταια τη γυναίκα και τελικά απευθύνθηκε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, όπου ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.

Η αποκάλυψη του δημιουργού της περσόνας

Ο λογαριασμός @JessicaFazendeira στο TikTok είχε περίπου 300.000 ακολούθους και δημοσίευε βίντεο στα οποία η εικονική γυναίκα αναζητούσε έναν άνδρα για να μετακομίσει στη φάρμα της, υποστηρίζοντάς τον οικονομικά. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο διαχειριστής του λογαριασμού ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης. «Είμαι φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κανέναν από αυτό το προφίλ. Ο στόχος ήταν να αποκτήσουμε αλληλεπίδραση για πωλήσεις. Ήταν έκπληξη για μένα όταν είδα τι συνέβη», ανέφερε σε βίντεο.

Χωρίς χρήματα, αναζήτησε βοήθεια από τις αρχές

Έχοντας μείνει χωρίς χρήματα, ο 49χρονος απευθύνθηκε στο Δημαρχείο του Μπέλο Οριζόντε, όπου εξήγησε σε κοινωνική λειτουργό ότι έκανε το ταξίδι επειδή είχε κουραστεί από τη μοναξιά. Οι αρχές τον βοήθησαν να επιστρέψει, ενώ πλέον φιλοξενείται από συγγενικό του πρόσωπο, προσπαθώντας να ξεπεράσει την απογοήτευση και την κατάθλιψη που ακολούθησαν την αποκάλυψη.

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