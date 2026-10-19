Μαρία Μαζωνάκη: Συγκινεί η ανάρτηση μετά το μνημόσυνο του αδερφού της

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Λίγες ώρες μετά το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του Μαρία επέλεξε να εκφράσει τα συναισθήματά της μέσα από μια λιτή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χωρίς να χρειαστούν πολλά λόγια

Η ίδια δημοσίευσε μια μαύρη φωτογραφία, επιλέγοντας να τη συνοδεύσει με το τραγούδι «Πριν» της Ματούλας Ζαμάνη.

«Πάρε και την καρδιά μου…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της

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