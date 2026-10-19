Νότια Κρήτη: Νέες αφίξεις εκατοντάδων μεταναστών – Γέμισε ξανά η πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα

Νέες μεταναστευτικές αφίξεις καταγράφονται στη νότια Κρήτη, καθώς 168 άτομα εντοπίστηκαν το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του Μύρτου και στις παραλίες Κριγοί και Λούτρα.

Οι 103 αλλοδαποί που αποβιβάστηκαν στον Μύρτο μεταφέρονται σταδιακά στην πρώην ΑΓΡΕΞ της Ιεράπετρας. Η εξέλιξη έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την αποχώρηση των τελευταίων φιλοξενούμενων και την απολύμανση του χώρου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότεροι από 1.000 μετανάστες πέρασαν από τις εγκαταστάσεις, με τις συνθήκες φιλοξενίας να είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω έλλειψης χώρου και βασικών ειδών. Παρά τις εκκλήσεις του Δήμου για παρέμβαση του αρμόδιου υπουργείου, η πρώην ΑΓΡΕΞ παραμένει το βασικό σημείο προσωρινής φιλοξενίας στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα, σημειώθηκαν ακόμα δύο αφίξεις. Στην παραλία Κριγοί εντοπίστηκαν συνολικά 23 άτομα, όλοι άνδρες με καταγωγή από Μπαγκλαντές και Σουδάν. Ακόμα νωρίς το πρωί εντοπίστηκε και βάρκα με 42 αλλοδαπούς στην παραλία Λούτρα ανατολικά του Λέντα. Οι ίδιοι δηλώνουν υπήκοοι του Μπαγκλαντές και της Ερυθραίας και φιλοξενούνται προσωρινά στο παλιό ψυγείο στο Ηράκλειο.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου μετανάστη που φέρεται να επέβαινε στη βάρκα μάζι με τους 42 αλλοδαπούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ρούμπιο: Η Ελλάδα σπουδαίος σύμμαχος των ΗΠΑ – Αξίζει πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ

Δώδεκα μετανάστες νεκροί σε δύο τραγωδίες ανοιχτά της Σάμου και της Λέσβου