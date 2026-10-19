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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον ΟΦΗ για τον θάνατο του Δημήτρη Κύζα – Έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια

ΚΥΖΑΣ
clock 11:29 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φτωχότερη είναι η οικογένεια του ελληνικού και του κυπριακού ποδοσφαίρου μετά την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κύζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Ο πρώην παίκτης του ΟΦΗ αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας τα τελευταία χρόνια,  αφήνοντας πίσω του μια σημαντική ποδοσφαιρική διαδρομή σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το πέρασμά του από τον ΟΦΗ

Ο Δημήτρης Κύζας γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 στο Παραλίμνι της Κύπρου. Αγωνιζόταν ως αμυντικός και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, προτού μετακομίσει στην Ελλάδα και ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.

Μετά την παρουσία του στο «τριφύλλι» και τη μετακίνησή του στην Παναχαϊκή το 1981, ο Κύζας βρέθηκε στον ΟΦΗ το 1982, παραμένοντας στην Κρήτη για μία αγωνιστική περίοδο. Στη συνέχεια επέστρεψε στην ομάδα της Πάτρας, όπου συνέχισε την καριέρα του μέχρι το 1989.

Η παρουσία του στον ΟΦΗ αποτελεί μέρος της διαδρομής ενός ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε σε ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

ΚΥΖΑΣ
Οι τίτλοι με τον Παναθηναϊκό και η Εθνική Κύπρου

Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε από το 1975 έως το 1981 και πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ της περιόδου 1976-77, καθώς και ευρωπαϊκές διακρίσεις της ομάδας στα Βαλκάνια, με κορυφαία την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου.

Παράλληλα, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου εννέα φορές, σημειώνοντας ένα γκολ, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε διεθνές επίπεδο.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας παρέμεινε στην Πάτρα και διατήρησε στενούς δεσμούς με την Παναχαϊκή. Μάλιστα, είχε διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων της ομάδας, συνεχίζοντας να προσφέρει στον σύλλογο και μετά την αποχώρησή του από τους αγωνιστικούς χώρους.

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