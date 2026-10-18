Καλαμάτα - ΟΦΗ 4-3: Η ήττα ήρθε πάλι στις καθυστερήσεις-Απίστευτη ματσάρα στη Νέαπολη

Για μία ακόμη φορά ο ΟΦΗ ηττήθηκε στο τέλος. Όπως πριν τρεις μέρες στη Γαλλία δέχθηκε το γκολ στο τελευταίο λεπτό, έτσι και σήμερα στη Νεάπολη δέχθηκε γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και έχασε ένα παιχνίδι με 4-3 απο την Καλαμάτα, το οποίο "γύρισε" από 0-2 και 1-3 σε 3-3 .

Ο Κουρμινόβσκι ήταν πρωταγωνιστής για την Καλαμάτα, πετυχαίνοντας δύο γρήγορα γκολ στο 14′ και στο 18′. Οι Κρητικοί μείωσαν με τον Νους στο 58′, αλλά ο Πολωνός στράικερ συμπλήρωσε το χατ τρικ στο 59ο λεπτό του παιχνιδιού.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε ξανά, με τον Κόντρο να μειώνει στο 75ο λεπτό και τον Νους να ισοφαρίζει. Ωστόσο, η Καλαμάτα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, με τον Ισλανδό να σκοράρει.

Την επόμενη αγωνιστική η Καλαμάτα φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης (25/10, 16:00). Ο ΟΦΗ συγκεντρώνεται στο σπουδαίο ματς με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο για το Europa League (22/10, 19:45), ενώ στο πρωτάθλημα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (25/10, 20:00).

Το ματς

Η Καλαμάτα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, πιέζοντας ψηλά και προσπαθώντας να γίνει απειλητική. Σταδιακά, ο ΟΦΗ ισορρόπησε και στο 11′ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Κωστούλας από τα δεξιά έκανε το γέμισα στην περιοχή, ο Χατζηγιοβάνης πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, με τον Βασίλιεβιτς να αποκρούει στη γωνία του.

Λίγο αργότερα, η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ. Ο Καλουτσικίδης με εξαιρετική μεταβίβαση βρήκε τον Κουρμινόφσκι στην πλάτη της άμυνας των Κρητικών και εκείνος με ωραίο πλασέ βρήκε δίχτυα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Μαύρη Θύελλα διπλασίασε τα τέρματά της.

Ξανά ο Καλουτσικίδης με ωραία μεταβίβαση βρήκε τον Κουρμινόβσκι, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ. Ο ίδιος έπεσε, έκανε την προβολή, η μπάλα πέρασε την γραμμή και το 2-0 έγινε πραγματικότητα. Οι Κρητικοί πήραν την κατοχή, αλλά δεν κατάφεραν να απειλήσουν σημαντικά.

Στις καθυστερήσεις, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Καραχάλιου στον Χάμζα. Ωστόσο, μετά από ειδοποίηση από τον VAR και έλεγχο στο μόνιτορ το πήρε πίσω.

Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο αναζητώντας το γρήγορο γκολ για να μειώσει. Τελικά το έκανε στο 58ο λεπτό. Ο Γκονθάλεθ από τα δεξιά έκανε τη σέντρα, ο Νους πήρε την κεφαλιά και οι Κρητικοί κάνουν το 2-1.

Η Μαύρη Θύελλα ανακατέλαβε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το προβάδισμα των δύο τερμάτων της. Έπειτα από γέμισμα από τα δεξιά, ο Κουρμινόφσκι για ακόμη μια φορά ξέφυγε από την άμυνα των Κρητικών και με το κεφάλι βρήκε δίχτυα. Μάλιστα, λίγο αργότερα στο 63′ ο Μορέιρα είχε καλή καλή στιγμή για ένα ακόμη γκολ.

Στο 73′ η Καλαμάτα έγινε ξανά απειλητική με άστοχο σουτ του Βάργκας από τα δεξιά στην περιοχή. Ο ΟΦΗ επέστρεψε στο 75ο λεπτό. Ο Αθανασίου εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Νους πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κόντρο την δεύτερη, με του Κρητικούς να μειώνουν σε 3-2.

Ο ΟΦΗ κράτησε την μπάλα και κατάφερε να βρει την ισοφάριση στο 84′. Ο Θεοδοσουλάκης από τα δεξιά έκανε το γέμισμα στην περιοχή και ο Τιάγκο Νους πήρε την κεφαλιά για το 3-3 των Κρητικών.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέιρο, Ντιαρά (37΄ Λιατσικούρας), Χάμζα (76΄ Κατάλντι), Βάργκας (76΄ Μπονέτο), Κουρμινόφσκι (63΄ Μπόλιβαρ), Μορέιρα (63΄ Σίγκουρντσον).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (46΄ Λίλο), Κωστούλας (64΄ Ντίκμαν), Νικολάου (46΄ Πούγγουρας), Κρίζμανιτς, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος (46΄ Ανδρούτσος), Αθανασίου, Νους, Κόντρο, Χατζηγιοβάνης (78΄ Θεοδοσουλάκης).