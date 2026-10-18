Α1 ΕΠΣΗ: Πάντα πρώτος ο ΠΑΟΚ

Την 5η του φετινή νίκη, έχοντας και μία ισοπαλία, πανηγύρισε σήμερα ο ΠΑΟΚ με το εμφατικό 1-5 στο Αρκαλοχώρι επί του ΟΦΑ και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Α1 ΕΠΣΗ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(6η αγ)
Δαμάστα – Ρωμανός 1-3
ΠΑΝΟ Μαλίων – Αλμυρός 1-0
Μοχός – ΠΟΑ Β 1-0
ΟΦ Αρκαλοχωρίου – ΠΑΟΚ 1-5
Ανθεστίων – Νέος Ηρόδοτος 1-1
Τύλισος – Μινωική 1-3
ΑΕΚ Μουντουράκης – Ρούβας 3-3
Ζαρός – Αετός Ανωγείων Ώρα έναρξης 18:45
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΠΑΟ Κρουσώνα 16
2.Ρωμανός 14
3.Μοχός 13
4.ΠΑΝΟΜ 13
5.Ζαρός 12
6.Νέος Ηρόδοτος 11
7.Ανθεστίων 10
8.ΑΕ Κατσαμπά 9
9.Ρούβας 7
10.ΟΦ Αρκαλοχωρίου 7
11.Αλμυρός 7
12.Μινωική 4
13.Αετός Ανωγείων 3
14.ΠΟΑ Β 1
15.Δαμάστα 1
16.Τύλισος 1
H ΣΥΝΕΧΕΙΑ (7η)
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
ΠΟΑ Β - ΠΑΟΚ
Μινωική - ΑΕΚ
Ρωμανός – Ζαρός
Αλμυρός-Τύλισος
Δαμάστα-ΠΑΝΟΜ
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Νέος Ηρόδοτος-Μοχός
Ρούβας – ΟΦ Αρκαλοχωρίου
Αετός Ανωγείων - Ανθεστίων