ΚΥΡ.18 Οκτ 2026 20:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 ΕΠΣΗ: Πάντα πρώτος ο ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ
clock 18:38 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Την 5η του φετινή νίκη, έχοντας και μία ισοπαλία, πανηγύρισε σήμερα ο ΠΑΟΚ με το εμφατικό 1-5 στο Αρκαλοχώρι επί του ΟΦΑ και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Α1 ΕΠΣΗ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(6η αγ)

Δαμάστα – Ρωμανός                1-3

ΠΑΝΟ Μαλίων – Αλμυρός        1-0

Μοχός – ΠΟΑ Β                        1-0

ΟΦ Αρκαλοχωρίου – ΠΑΟΚ      1-5

Ανθεστίων – Νέος Ηρόδοτος     1-1

Τύλισος – Μινωική                     1-3

ΑΕΚ Μουντουράκης – Ρούβας  3-3

Ζαρός – Αετός Ανωγείων        Ώρα έναρξης 18:45

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΠΑΟ Κρουσώνα      16

2.Ρωμανός                 14

3.Μοχός                      13

4.ΠΑΝΟΜ                   13

5.Ζαρός                      12

6.Νέος Ηρόδοτος       11

7.Ανθεστίων               10

8.ΑΕ Κατσαμπά          9

9.Ρούβας                    7

10.ΟΦ Αρκαλοχωρίου 7

11.Αλμυρός                7

12.Μινωική                 4

13.Αετός Ανωγείων    3

14.ΠΟΑ Β                  1

15.Δαμάστα               1

16.Τύλισος                 1

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ (7η)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

ΠΟΑ Β - ΠΑΟΚ

Μινωική - ΑΕΚ

Ρωμανός – Ζαρός

Αλμυρός-Τύλισος

Δαμάστα-ΠΑΝΟΜ

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Νέος Ηρόδοτος-Μοχός

Ρούβας – ΟΦ Αρκαλοχωρίου

Αετός Ανωγείων - Ανθεστίων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Α1 Επση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis