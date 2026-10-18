Α1 ΕΠΣΗ: Πάντα πρώτος ο ΠΑΟΚ

Την 5η του φετινή νίκη, έχοντας και μία ισοπαλία, πανηγύρισε σήμερα ο ΠΑΟΚ με το εμφατικό 1-5 στο Αρκαλοχώρι επί του ΟΦΑ και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Α1 ΕΠΣΗ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(6η αγ)

Δαμάστα – Ρωμανός 1-3

ΠΑΝΟ Μαλίων – Αλμυρός 1-0

Μοχός – ΠΟΑ Β 1-0

ΟΦ Αρκαλοχωρίου – ΠΑΟΚ 1-5

Ανθεστίων – Νέος Ηρόδοτος 1-1

Τύλισος – Μινωική 1-3

ΑΕΚ Μουντουράκης – Ρούβας 3-3

Ζαρός – Αετός Ανωγείων Ώρα έναρξης 18:45

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΠΑΟ Κρουσώνα 16

2.Ρωμανός 14

3.Μοχός 13

4.ΠΑΝΟΜ 13

5.Ζαρός 12

6.Νέος Ηρόδοτος 11

7.Ανθεστίων 10

8.ΑΕ Κατσαμπά 9

9.Ρούβας 7

10.ΟΦ Αρκαλοχωρίου 7

11.Αλμυρός 7

12.Μινωική 4

13.Αετός Ανωγείων 3

14.ΠΟΑ Β 1

15.Δαμάστα 1

16.Τύλισος 1

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ (7η)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

ΠΟΑ Β - ΠΑΟΚ

Μινωική - ΑΕΚ

Ρωμανός – Ζαρός

Αλμυρός-Τύλισος

Δαμάστα-ΠΑΝΟΜ

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Νέος Ηρόδοτος-Μοχός

Ρούβας – ΟΦ Αρκαλοχωρίου

Αετός Ανωγείων - Ανθεστίων