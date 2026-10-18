Super league 2: «Κόλλησαν» στο μηδέν, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός(vid)

Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (18/10) η 7η αγωνιστική της Super League 2, ωστόσο τα τρία από αυτά ολοκληρώθηκαν δίχως νικητή. Μοναδική που πανηγύρισε ήταν η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία επικράτησε το Πύργου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.





Στο AEL FC Arena, σε ματς βγαλμένο από την περυσινή Super League, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός κόλλησαν στο 0-0. Οι δυο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, ειδικά στο πρώτο μέρος, ωστόσο το σκηνικό ήταν «φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη». Το «αλογάκι» του Σωκράτη Οφρυδόπουλου απέτυχε να εκμεταλλευτεί την γκέλα της Μαρκό ενώ τα «λιοντάρια των Σερρών» παρέμειναν στα χαμηλά, περιμένοντας πάντως και την έφεση για την απόφαση αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών.



Ματς με τρομερή ένταση στο Παμπελοποννησιακό, ανάμεσα σε Πύργο και Αναγέννηση Καρδίτσας. Ήδη από το πρώτο μέρος, οι δυο ομάδες έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκαν πρώτα ο Μπράιαν Μπενίτεθ (37’) της ΑΣΑ κι εν συνεχεία ο Φρίξος Γροίβας (45’) του Πύργου. Τα πνεύματα ηρέμησαν στην επανάληψη κι η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της χάρη στο σουτ του Ιερόθεου Δρίτσα στο 80ο λεπτό.





Στην Κομοτηνή, ο Πανθρακικός είχε δοκάρι στο 26’, όταν στο σουτ του Χρήστου Παχούμη η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ιάσωνα Γεωργακόπουλου. Εν τέλει, με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Απόστολο Σαραντίδη να το μετατρέπει σε γκολ. Ο 28χρονος φορ κράτησε και το δεύτερο γκολ για τον εαυτό του, κάνοντας το 2-0 στο 75’, αλλά οι Πειραιώτες αντέδρασαν. Πέτρος Κολοκοτρώνης (81’) και Χρήστος Φίλης (83’) σκόραραν δίνοντας τον βαθμό στην ομάδα του Άλβαρο Ρούμπιο.



Πολλά φάουλ και διακοπές, δέκα κίτρινες κάρτες, ελάχιστες ευκαιρίες και κανένα γκολ, είχε το... μενού στη Χρυσούπολη, όπου ο τοπικός Νέστος και η Καλλιθέα πήραν από έναν βαθμό. Πιο πολύ τον... χάρηκε η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα, που διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση, λιγότερο εκείνη του Σάκη Παπαβασιλείου που παρέμεινε χαμηλά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:

Αστέρας Τρίπολης Β’ - Ζάκυνθος 1-1 Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0 ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 0-0 Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β’ 2-2 Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1 Νέστος Χρυσούπολης - Καλλιθέα 0-0 Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 19/10 (14:45) ΠΑΟΚ Β’ - Απόλλων Καλαμαριάς 19/10 (15:00)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)