Η σπίθα των ευρωπαϊκών μαθητικών κινητοποιήσεων μεταφέρεται στην Ελλάδα - Πανελλαδικό μπλόκο για την Παιδεία στις 21/10

Ένα ισχυρό κύμα κοινωνικής αναταραχής και μαζικών διαδηλώσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη, επηρεάζοντας άμεσα χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αλβανία και η Ιταλία. Ανάλογες κινητοποιήσεις, με παρεμφερή χαρακτηριστικά, καταγράφονται επίσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται ένα πρωτοφανές κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η νεανική αυτή διαμαρτυρία κλιμακώνεται συνεχώς, καθώς πλέον λαμβάνει την έμπρακτη υποστήριξη όλο και περισσότερων εργατικών συνδικάτων και κοινωνικών ομάδων.

Η σπίθα των ευρωπαϊκών κινητοποιήσεων μεταφέρεται και στην Ελλάδα, όπου την προσεχή Τετάρτη 21 Οκτωβρίου προετοιμάζεται μια μεγάλη, πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί με αιχμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα σχολεία και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, διεκδικώντας κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και βελτίωση των σχολικών υποδομών.

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