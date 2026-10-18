Γαλλία: Διάγγελμα Μακρόν μετά τις βίαιες διαδηλώσεις – Ένας νεκρός, εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικοί

Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό θα απευθύνει απόψε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στον απόηχο των διαδηλώσεων που συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια, αφήνοντας πίσω τους έναν νεκρό διαδηλωτή και εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος θα μιλήσει στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Προειδοποίηση για διώξεις

Καθώς τα επεισόδια εξελίσσονταν αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Μακρόν παρενέβη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, προειδοποιώντας ότι όσοι συμμετείχαν σε καταστροφές και λεηλασίες θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

«Όσοι προκάλεσαν καταστροφές, επιτέθηκαν σε νομαρχίες και επιχειρήσεις, λεηλάτησαν ακόμη και τα δημαρχεία μας, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το διάγγελμα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος καλείται να τοποθετηθεί τόσο για τα βίαια επεισόδια όσο και για τα αιτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων.

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