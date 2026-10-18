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ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Γαλλία φλέγεται λόγω της μετανάστευσης – ”Κλείστε τα σύνορά σας”

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
clock 18:25 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στη μετανάστευση για τις ταραχές που συγκλόνισαν χθες τη Γαλλία, καλώντας το Παρίσι να αυστηροποιήσει την μεταναστευτική του πολιτική.

«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του σήμερα στο Truth Social.

«Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», πρόσθεσε.

ανάρτηση

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