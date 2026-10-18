Χανιά: 83 χρόνια από το Ολοκαύτωμα του Καλλικράτη -Τιμή και συγκίνηση στο μαρτυρικό χωριό των Σφακίων

Τιμήθηκε σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου η 83η επέτειος από το ολοκαύτωμα του μαρτυρικού χωριού Καλλικράτη Σφακίων, όπου έγιναν ομαδικές εκτελέσεις κατοίκων, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, τον Οκτώβριο του 1943.

Πλήθος κόσμου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωποι των βουλευτών της ΝΔ Ντόρας Μπακογιάννη και του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων συγκεντρώθηκαν στο ορεινό χωριό των Σφακίων για να αποτίσουν φόρο τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και του Δήμου Σφακίων.

Ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις μνήμης που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στον ναό της Παναγίας, στον Καλλικράτη, με την τέλεση της επίσημης δοξολογίας.

Στις 11:00 το πρωί, το επίκεντρο των εκδηλώσεων μεταφέρθηκε στο Μνημείο Πεσόντων του χωριού, όπου εψάλη η επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ. Ακολούθησε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων από τον δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό, την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, τον βουλευτή Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, τον δήμαρχο Μυλοποτάμου, Γεώργιο Κλάδο, τους επίσημους προσκεκλημένους, τους εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ η τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου μέσα στο άγριο σφακιανό τοπίο προκάλεσαν συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς του δημάρχου Σφακίων, Ιωάννη Ζερβού και της εντεταλμένης περιφερειακής συμβούλου Πρωτογενούς Τομέα Χρύσας Μακράκη - Χαριτάκη, η οποία εκπροσώπησε τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, τον λόγο πήρε η διδάκτωρ Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Άννα Μπατζέλη. Στην κεντρική της ομιλία με τίτλο «Η σημασία του Ολοκαυτώματος του Καλλικράτη», η κ. Μπατζέλη ανέλυσε τα ιστορικά γεγονότα εκείνου του μαύρου Οκτώβρη του 1943, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ναζιστικής θηριωδίας, αλλά και το διαχρονικό μήνυμα της αντίστασης και της αυτοθυσίας των Καλλικρατιανών.

Ο δήμαρχος Σφακίων έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για τη στάση των προγόνων στην Κατοχή, η οποία, όπως είπε: «Πρέπει να φωτίσει τα βήματά μας στις σημερινές, εντελώς διαφορετικές αλλά εξίσου κρίσιμες προκλήσεις. Τότε, οι Σφακιανοί δεν μέτρησαν τον συσχετισμό δυνάμεων, μέτρησαν μόνο το χρέος τους απέναντι στην ελευθερία. Δεν δείλιασαν μπροστά στις εκτελέσεις των δικών τους ανθρώπων, των συγγενών και συγχωριανών τους, επειδή είχαν μάθει να ζουν με το κεφάλι ψηλά».

Η φετινή επέτειος είχε έναν ιδιαίτερα βιωματικό χαρακτήρα. Μετά το πέρας του επίσημου τελετουργικού, οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν σε έναν ιστορικό περίπατο που διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλικράτη και η ΚοινΣΕπ «Πολιτιστική Μνήμη». Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν από τον Γεώργιο Ψαρουδάκη στα σημαντικότερα τοπόσημα της καταστροφής του χωριού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τα αποκαλυπτήρια από τον δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλικράτη Σπύρο Γιανναράκη, νέας αναμνηστικής επιγραφής, η οποία τοποθετήθηκε σε κατάλυμα της Γειτονιάς Πιπιλίδα, στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η πλειονότητα των εκτελέσεων, προς τιμήν των εκτελεσθέντων και της θυσίας τους, που θα μείνει, όπως τονίστηκε, για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Η αναμνηστική επιγραφή είναι δωρεά της οικογένειας Χαιρέτη, με καταγωγή από τον Καλλικράτη.

Ο δήμαρχος Σφακίων δήλωσε: «Σήμερα, από τον ηρωικό Καλλικράτη, σας λέω πως οι δικές μας μάχες δεν δίνονται με όπλα, αλλά με την καθημερινή μας στάση απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Τότε, στην Κατοχή, η επιβίωση κερδήθηκε γιατί έγιναν οι παππούδες, γιαγιάδες και γονείς μας, μια γροθιά. Σήμερα, απέναντι στην ερήμωση της υπαίθρου και την οικονομική αβεβαιότητα, στην αποξένωση, στην ηττοπάθεια και στην κρίση των αξιών, η συσπείρωση της τοπικής κοινωνίας είναι η μόνη μας επιλογή. Δεν έχουμε την πολυτέλεια των διχασμών. Η δική μας Αντίσταση σήμερα, είναι να αρνηθούμε τον συμβιβασμό με τη στασιμότητα».

Η τελετή στο Ηρώο ολοκληρώθηκε με έντονο παραδοσιακό χρώμα, όταν τα μέλη του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου «Τα Σφακιά» απέδωσαν τιμητικό χορό της Κρήτης. Το Ηρώο του Ολοκαυτώματος και την εκδήλωση πλαισίωσαν μέλη της Ομάδας Ιστορικής Μνήμης του Λαογραφικού Ομίλου Τζαννιδάκη 1940-1945 ντυμένοι με στολές και φορώντας οπλισμό της περιόδου του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.

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