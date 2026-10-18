Ανδρουλάκης: Η Αλλαγή δεν είναι ανάμνηση – Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής για να γυρίσει η χώρα σελίδα

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Ομιλία στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, στο κλειστό γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω, απηύθυνε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου 1981, όταν το κόμμα υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου επικράτησε με ποσοστό 48,07% και 172 έδρες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική ιστορία της χώρας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε τις πολιτικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την αδυναμία αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας.

«Η Αλλαγή δεν είναι ανάμνηση. Είναι ανάγκη. Είναι δικαίωμα. Είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να εκφράσει ξανά τις αγωνίες και τις προσδοκίες των πολιτών, από τους εργαζομένους και τους νέους έως τους μικρομεσαίους και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Παράλληλα περιέγραψε την καθημερινότητα των πολιτών ως μια διαρκή προσπάθεια αντιμετώπισης αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων, με το κόστος ζωής, τα ενοίκια, την εργασία και το μέλλον των παιδιών να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Μίλησε για «τείχη ανισότητας» ανάμεσα στους λίγους που αποκομίζουν ολοένα μεγαλύτερα οφέλη και στην κοινωνική πλειοψηφία που βλέπει το διαθέσιμο εισόδημά της να συρρικνώνεται.

«Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα ελπίδας: H νέα Αλλαγή θα ανοίξει δρόμους εκεί όπου ο πολίτης βλέπει μόνο αδιέξοδα.

Θα ανοίξει δρόμους στη Δημοκρατία, απέναντι στην αδιαφάνεια, τη διαφθορά, την αναξιοκρατία και την αυθαιρεσία της εξουσίας. Θα ανοίξει δρόμους στην οικονομία, απέναντι στην ακρίβεια, στα ολιγοπώλια και στον αποκλεισμό των μικρομεσαίων.

Θα κάνει τη στέγη δικαίωμα ξανά, απέναντι στην κερδοσκοπία των funds και των servicers.

Θα αναγεννήσει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, ώστε η ποιότητά τους να μην εξαρτάται από το πορτοφόλι του πολίτη.

Θα ανοίξει δρόμους ώστε το μέλλον ενός παιδιού να μην καθορίζεται από το τι κληρονόμησε από τους γονείς του ή το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Και όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα ισχυρή, με ανθεκτική οικονομία. Μια δίκαιη κοινωνία με ποιοτική δημοκρατία.

Αυτό είναι το όραμά μας.

Μια χώρα που θα χωρά όλους τους πολίτες. Χωρίς καμία εξαίρεση», είπε.

«Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση»

«Το ΠΑΣΟΚ δεν ιδρύθηκε για να προσαρμόζεται στους συσχετισμούς. Δημιουργήθηκε για να τους αλλάζει.

Ο ιστορικός του ρόλος είναι να αποτελεί τον αυτόνομο, ισχυρό πόλο της Δημοκρατικής Παράταξης και της σύγχρονης Κεντροαριστεράς.

Να εγγυάται ότι ο προοδευτικός χώρος δεν θα γίνει ούτε συμπλήρωμα της συντήρησης ούτε όμηρος του λαϊκισμού» είπε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, απευθύνεται «σε εκείνους που αγωνιούν. Σε εκείνους που απογοητεύτηκαν. Σε εκείνους που απέχουν. Σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν συμβιβάζεται με μια Ελλάδα όπου κυριαρχεί η διαφθορά και η ατιμωρησία.

Σε κάθε προοδευτικό πολίτη που θέλει μια σύγχρονη Αριστερά με ήθος, διάθεση προσφοράς και απόλυτη αυτονομία από τα συμφέροντα».

Συμπλήρωσε πως «Σε όλους αυτούς τους πολίτες, λέμε κάτι ξεκάθαρο: Υπάρχει αξιόπιστη και προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.

Γιατί πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση, δεν μπορεί να υπάρξει.

Τρίτη θητεία της ίδιας πολιτικής σημαίνει τέσσερα ακόμη χρόνια στασιμότητας.

Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο αξιόπιστος εγγυητής. Ο εγγυητής για να γυρίσει η χώρα σελίδα με σχέδιο, ήθος και σιγουριά».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ας είμαστε ρεαλιστές. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί κάτι ακόμα. Απαιτεί αυτονομία. Να μην έχεις εξαρτήσεις από τους ισχυρούς (…)Ο Ανδρέας Παπανδρέου μίλησε για την αυτονομία με ένα σύνθημα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή: «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες».

Σήμερα αυτονομία σημαίνει ότι οι αποφάσεις για τη χώρα δεν μπορεί να υπαγορεύονται από τα ισχυρά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Είτε εντός της χώρας είτε εκτός. Ότι η δημόσια περιουσία, η ενέργεια, οι υποδομές, το νερό, τα δίκτυα, οι στρατηγικοί πόροι δεν μπορεί να γίνονται αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Ότι η ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο real estate και ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού. Το ιστορικό σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», σήμερα σημαίνει ότι «η Ελλάδα δεν ξεπουλιέται»».

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