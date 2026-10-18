Πληρώνουν βαριά αυτή την παράβαση οι Έλληνες οδηγοί

Σε 18.594 ελέγχους από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, η ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε 1.442 παραβάσεις σε οδηγούς και 132 σε επιβάτες για το κράνος. Ήταν η 67η εβδομάδα της πανελλαδικής εκστρατείας, με 14 παραβάσεις να αφορούν διανομείς.

Στην ενδεικτική ανάλυση περιλαμβάνονται 771 οδηγοί δικύκλων, μεταξύ τους οι 14 διανομείς, 124 επιβάτες δικύκλων, 523 οδηγοί Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και 14 οδηγοί ATV.

Ο υπολογισμός μόνο για τις τρεις πρώτες κατηγορίες δίνει 328.940 ευρώ: 269.850 ευρώ για τους οδηγούς δικύκλων, 43.400 ευρώ για τους επιβάτες και 15.690 ευρώ για τους χρήστες Ε.Π.Η.Ο., με εφαρμογή των βασικών προστίμων.

Πρόκειται για υπολογισμό βάσει παραβάσεων και προβλεπόμενων κυρώσεων, όχι για επίσημο απολογισμό εισπράξεων. Η βεβαίωση μιας κλήσης δεν σημαίνει ότι το ποσό πληρώθηκε την ίδια εβδομάδα. Επίσης, ο συγκεκριμένος υπολογισμός δεν καλύπτει όλες τις κατηγορίες ούτε τυχόν αυξημένες κυρώσεις λόγω υποτροπής.

Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Στη γεωγραφική κατανομή της ΕΛ.ΑΣ. προηγείται η Αττική με 543 παραβάσεις. Ακολουθούν Δυτική Ελλάδα 186, Ιόνια Νησιά 161, Κρήτη 154, Θεσσαλία 115, Νότιο Αιγαίο 75 και Θεσσαλονίκη 37.

Καταγράφηκαν επίσης 34 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από 28 στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, 25 στην Ήπειρο, από 24 στο Βόρειο Αιγαίο και τη Στερεά Ελλάδα και 8 στη Δυτική Μακεδονία.

Οι απόλυτοι αριθμοί δεν αρκούν για να χαρακτηριστούν οι οδηγοί μιας περιοχής περισσότερο ή λιγότερο συνεπείς. Για τέτοια σύγκριση χρειάζονται και ο αριθμός των ελέγχων, η κυκλοφορία και οι κατηγορίες των οχημάτων που ελέγχθηκαν.

Αντίστοιχα, η αναλογία των παραβάσεων οδηγών προς τους ελέγχους είναι περίπου 7,8%. Δεν αποτελεί, όμως, μέτρηση του ποσοστού όλων των Ελλήνων οδηγών που κυκλοφορούν χωρίς κράνος: πρόκειται για στοχευμένους αστυνομικούς ελέγχους, όχι για αντιπροσωπευτική έρευνα.

Η σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα δίνει μια χρήσιμη ένδειξη. Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου είχαν γίνει 18.472 έλεγχοι, με 1.732 παραβάσεις οδηγών και 185 επιβατών. Το συνολικό άθροισμα μειώθηκε από 1.917 σε 1.574, δηλαδή κατά περίπου 17,9%, ενώ οι έλεγχοι αυξήθηκαν ελαφρά. Μία εβδομαδιαία μεταβολή, πάντως, δεν τεκμηριώνει από μόνη της μόνιμη αλλαγή συμπεριφοράς.

Η εκστρατεία άρχισε στις 26 Ιουνίου 2025. Μέχρι τις 5 Ιουλίου 2026 είχε συμπληρώσει 974.582 ελέγχους και 95.603 παραβάσεις, εκ των οποίων 84.943 σε οδηγούς και 10.660 σε επιβάτες. Οι δράσεις καλύπτουν και επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Τα πρόστιμα και η ευθύνη για τον συνεπιβάτη

Για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος προβλέπονται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Ο συνεπιβάτης χωρίς κράνος τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για οδηγό Ε.Π.Η.Ο., όπως ηλεκτρικού πατινιού, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Ο οδηγός έχει ευθύνη και για τον συνεπιβάτη του. Ακόμη κι αν ο ίδιος φορά κράνος, όταν μεταφέρει επιβάτη χωρίς κράνος αντιμετωπίζει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Μαζί με την ξεχωριστή κλήση του επιβάτη, η συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχεί σε συνολικά 700 ευρώ.

Για τον οδηγό, η επανάληψη της παράβασης μέσα σε πέντε χρόνια ανεβάζει την κύρωση στα 1.000 ευρώ και στις 180 ημέρες χωρίς δίπλωμα. Στην τρίτη παράβαση, μέσα σε πέντε χρόνια από την αμέσως προηγούμενη, προβλέπονται 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για ένα έτος.

Ο ΚΟΚ απαιτεί το κράνος να είναι κανονικά δεμένο. Η υποχρέωση αφορά οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων χωρίς κουβούκλιο. Για τα ηλεκτρικά πατίνια προβλέπεται εγκεκριμένου τύπου, δεμένο κράνος. Υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις για τα προβλεπόμενα ηλεκτροκίνητα βοηθήματα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία.

Η προστασία εξηγεί γιατί η παράβαση παραμένει στο επίκεντρο των ελέγχων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η σωστή χρήση κράνους μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού τραυματισμού έως και 74%. Για τον αναβάτη, η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στην προστασία που θα έχει τη στιγμή της σύγκρουσης.

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