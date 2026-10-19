ΚΑΠ 2028–2034: Η Περιφέρεια Κρήτης κατέθεσε 873 προτάσεις για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων, της επιχειρηματικότητας και της επιστημονικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης η συνάντηση της Εταιρικής Σχέσης, με αντικείμενο τη διαβούλευση για τους στόχους και τα μέτρα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2028–2034.



Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης παρουσίασε το ολοκληρωμένο πλαίσιο θέσεων και διεκδικήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο συγκροτήθηκε μέσα από μια ευρεία και συστηματική διαδικασία διαβούλευσης, με στόχο την καταγραφή των πραγματικών αναγκών της τοπικής αγροτικής οικονομίας και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο.



Στη διαδικασία έλαβαν μέρος 32 φορείς και κατατέθηκαν συνολικά 1.199 προτάσεις. Έπειτα από αξιολόγηση και τεκμηρίωση, οι 873 εξ αυτών (ποσοστό 73%) ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο θέσεων, αποτυπώνοντας τόσο τις εξειδικευμένες ανάγκες των επιμέρους κλάδων όσο και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος σε όλη την Κρήτη. Η διαδικασία επιβεβαίωσε την αξία της στενής συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοίκησης, παραγωγών και επιστημονικών φορέων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων.



Προτεραιότητες για τους βασικούς παραγωγικούς κλάδους



Η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνει στοχευμένες διεκδικήσεις για τους πυλώνες της αγροτικής παραγωγής του νησιού: την ελαιοκαλλιέργεια, την αμπελουργία, τις δενδρώδεις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και τα κηπευτικά.



Παράλληλα, τίθενται οκτώ οριζόντιες προτεραιότητες στρατηγικής σημασίας:



Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των αγροτικών υποδομών.



Εξοικονόμηση ενέργειας και βιώσιμη διαχείριση υδατικών και φυσικών πόρων.



Διαχείριση κινδύνων και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.



Έμπρακτη στήριξη των νέων αγροτών και ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού.



Ενίσχυση και ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στον πρωτογενή τομέα.



Ενσωμάτωση τεχνολογικής καινοτομίας και ψηφιακών εργαλείων.



Διασφάλιση στοχευμένων χρηματοδοτήσεων και απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.



Σύνδεση της αγροδιατροφικής παραγωγής με τον τουρισμό.



Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι να αναγνωριστούν και να αποτυπωθούν στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό οι γεωγραφικές και παραγωγικές ιδιαιτερότητες του νησιού: η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, το υψηλό κόστος παραγωγής και οι πιέσεις από την κλιματική αλλαγή.



Το διαμορφωμένο κείμενο θέσεων αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης 2028–2034. Επόμενο βήμα είναι η επίσημη υποβολή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενόψει του εθνικού διαλόγου, με στόχο μια ανθεκτική, βιώσιμη και σύγχρονη αγροτική οικονομία, με επίκεντρο τον άνθρωπο της υπαίθρου.

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