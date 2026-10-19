Εργαζόμενοι ΟΑΚ: "Δεν υπήρξε ολιγωρία για τις πλημμύρες στο Οροπέδιο Λασιθίου"

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΚ απορρίπτει τις κατηγορίες σχετικά με τους χειρισμούς στις καταστροφικές πλημμύρες στο Οροπέδιο Λασιθίου.





Στη σχετική ανακοίνωση των εργαζομένων του ΟΑΚ αναφέρεται:

Οι πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν το Οροπέδιο Λασιθίου, το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, με σφοδρή βροχόπτωση, μετέτρεψαν τα χιλιάδες στρέμματα του Οροπεδίου σε μία τεράστια λίμνη, καταστρέφοντας το σύνολο της αγροτικής παραγωγής.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΚ, θα ήθελε να εκφράσει την συμπαράστασή του στους πληγέντες καλλιεργητές του Οροπεδίου Λασιθίου. Ταυτόχρονα όμως αισθάνεται την ανάγκη να υπερασπιστεί τις εργώδεις προσπάθειες του Οργανισμού, το προσωπικό του οποίου, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρει εις πέρας την αποστολή του.

Το τελευταίο διάστημα, αισθανόμαστε ότι έχουμε στοχοποιηθεί από πολλούς και διάφορους κριτές του «πληκτρολογίου» οι οποίοι χωρίς να έχουν γνώση των τεχνικών περιορισμών και του τρόπου λειτουργίας ενός τόσο πολύπλοκου και σημαντικού έργου, δεν διστάζουν να εκτοξεύουν αστήρικτες κατηγορίες και προτροπές, που εάν τις υιοθετούσαμε θα είχαμε θέσει την εγκατάσταση σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, κάτι που σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποτελεί βασικό – κυρίαρχο μέλημα μας.

Σύμφωνα με τα μοντέλα και τους υπολογισμούς, η υδρολογική λεκάνη Οροπεδίου Λασιθίου δέχτηκε πάνω από 58 εκ. κυβικά μέτρα νερού (κατακρημνίσματα) μέσα σε ένα 4ήμερο, με το Οροπέδιο να κατακλύζεται από τουλάχιστον 17,5 εκ κ.μ. (απορροή). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κορεστεί το έδαφος, να γεμίσουν οι λιμνοδεξαμενές του Οροπεδίου και τεράστιες ποσότητες νερού να οδηγηθούν με ορμή στον Χώνο και στο έργο καταστροφής ενέργειας (Σήραγγα).

Η διαχείριση μιας τόσο δύσκολης κατάστασης, έγινε με γνώμονα την ασφάλεια του ίδιου του έργου και την όσο το δυνατό πιο γρήγορη αποστράγγιση του Οροπεδίου και πάντα με την τήρηση όλων πρωτοκόλλων λειτουργίας της εγκατάστασης. Το προσωπικό του ΟΑΚ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό εκείνων των δύσκολων ημερών και θα πρέπει να του αναγνωριστεί ότι, αν μη τι άλλο, γνωρίζει πολύ καλά τι είναι «θυρόφραγμα», «δικλίδα», «βάνα», «σήραγγα» κ.λ.π.

Συνεπώς απορρίπτουμε όλες αυτές τις αστήρικτες κατηγορίες περί ολιγωρίας, κακών χειρισμών και ελλιπούς συντήρησης εξοπλισμού, τα οποία οδήγησαν στις καταστροφές των καλλιεργειών του Οροπεδίου Λασιθίου, ξεκαθαρίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση είχαμε να κάνουμε μ’ ένα πραγματικά – ως προς την έκταση και τη διάρκεια του – πρωτόγνωρο φαινόμενο. Απορρίπτουμε κάθε κατηγορία ότι «η πλημμύρα προκλήθηκε από τα έργα του φράγματος Αποσελέμη» δεδομένου ότι τα έργα αυτά έχουν από τον σχεδιασμό τους, πρωτίστως αποστραγγιστικό χαρακτήρα και δευτερευόντως αντιπλημμυρικό.





Το προσωπικό του ΟΑΚ έδρασε έγκαιρα και με την ταχύτητα που του επέτρεπε η λειτουργία του έργου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το άνοιγμα του «θυροφράγματος Απομόνωσης Καταβοθρών Χώνου» (που από τους περισσότερους συγχέεται με την δικλίδα της σήραγγας) και το οποίο έπρεπε να ανοίξει αφού προηγηθεί σειρά ενεργειών που υποδεικνύει το εγχειρίδιο λειτουργίας και όχι όταν το απαιτούσε η λαϊκή οργή.

Καταλήγοντας, προτρέπουμε το κεντρικό κράτος και τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν το ταχύτερο στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποζημίωση και ανακούφιση των πληγέντων καλλιεργητών, επικροτούμε την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΚ για την 100% απαλλαγή από τα τέλη χρήσης νερού 2026 στον ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου και παρακαλούμε τους πολίτες της ανατολικής Κρήτης να στηρίζουν τις προσπάθειες του προσωπικού του ΟΑΚ.

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