Ηράκλειο: "Πράσινο φως" για τον νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό - Συγχώνευση ΔΕΠΑΝΑΛ και Ανάπτυξης Αθλητισμού

Δεκτή η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τον μετασχηματισμό των Δημοτικών Εταιριών σε έναν Αναπτυξιακό Οργανισμό.







Σκοπός της Δημοτικής Αρχής η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες, η βιωσιμότητα των εταιρειών και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας.







Την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τον μετασχηματισμό των Δημοτικών Εταιρειών ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε.-Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νόμος 5314/2026), ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Δευτέρας 19/10, έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη.

Οπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην τοποθέτηση του: «Καλούμαστε να πάρουμε μία αφετηριακή απόφαση σύμφωνα με το πιο εύλογο σχήμα και στη συνέχεια να κάνουμε προσαρμογές. Αρκετά βήματα θα γίνουν εντός του 2026, όπου θα απαντηθούν τα ερωτήματα που ετέθησαν σήμερα, αλλά και μέσα στο 2027 θα υπάρχει το περιθώριο να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές που μπορεί να έχουν κι ένα αρκετά δραστικό χαρακτήρα.



Η επιλογή που κάνουμε είναι η πιο εύλογη και η ασφαλέστερη, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι απολύτως ασφαλές».

Όπως είναι γνωστό, αυτή η προεργασία για μετασχηματισμό των Δημοτικών Εταιρειών, που από το καλοκαίρι του 2026 είναι υποχρεωτική με τον νέο Νόμο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει ξεκινήσει από τη Δημοτική Αρχή εδώ και αρκετό καιρό. Βασικός σκοπός και γνώμονας η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες, η βιωσιμότητα των εταιρειών και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας.



Στο Δήμο Ηρακλείου μπορούν να λειτουργούν δύο μονομετοχικοί (μονοπρόσωποι) Αναπτυξιακοί Οργανισμοί και όλες οι διαδικασίες απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις 31-12-2026, διότι, από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν λύθηκαν, συγχωνεύτηκαν ή μετατράπηκαν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, λύονται αυτοδίκαια.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου Ηρακλείου, θα διατηρηθεί ως έχει ο υφιστάμενος Μονομετοχικός (μονοπρόσωπος) Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. –Α.Ο.Τ.Α.» και θα συγχωνευτούν σε μονομετοχικό (μονοπρόσωπο) Αναπτυξιακό Οργανισμό η «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου» («ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.») και πολυμετοχική «Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» («ΑΑΗ Α.Ε.-ΟΤΑ»).

Τονίζεται ότι το προσωπικό που απασχολείται στα παραπάνω Νομικά Πρόσωπα τα οποία μετατρέπονται ή συγχωνεύονται σε αναπτυξιακό οργανισμό, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου Οργανισμού.



Σε επόμενη φάση το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου θα εγκρίνει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, και το τροποποιημένο καταστατικό της μετασχηματιζόμενης ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ως μονομετοχικό (μονοπρόσωπο) αναπτυξιακό οργανισμό (Α.Ο.Τ.Α. Μ.Α.Ε.), τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι άλλο απαιτηθεί, παρέχοντας την οριστική εντολή ψήφου στους εκπροσώπους του στις Γ.Σ. των εταιρειών.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινος ευχαρίστησε τέλος όλα τα στελέχη των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, αιρετά και υπηρεσιακά, τα μέλη των Διοικήσεων των δύο δημοτικών εταιρειών καθώς επίσης και τον Μανόλη Πετρακη και την Εμμανουέλα Μπίμπα.

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