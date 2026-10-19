Το κόλπο με την κάλτσα που καθαρίζει το τζάμι του φούρνου ανάμεσα στις επιφάνειες

Ακόμη κι αν καθαρίζετε σχολαστικά τον φούρνο σας, το τζάμι της πόρτας μπορεί να εξακολουθεί να φαίνεται βρώμικο. Η αιτία συχνά βρίσκεται ανάμεσα στις γυάλινες επιφάνειες, όπου συσσωρεύονται λίπη, σκόνη και υπολείμματα φαγητού που δεν απομακρύνονται με το συνηθισμένο καθάρισμα.

Σύμφωνα με το γερμανικό gofeminin, υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να βοηθήσει, χρησιμοποιώντας δύο αντικείμενα που υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια: μια παλιά κάλτσα και μια λεπτή, μακριά σπάτουλα ζαχαροπλαστικής.

Πώς θα καθαρίσετε το τζάμι

Αρχικά, βρέξτε την κάλτσα με λίγο ζεστό νερό και, εφόσον χρειάζεται, προσθέστε μικρή ποσότητα υγρού πιάτων. Περάστε την πάνω στη σπάτουλα και στερεώστε την καλά, ώστε να μην γλιστράει κατά τη χρήση.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη σπάτουλα προσεκτικά στο κενό ανάμεσα στα τζάμια και μετακινήστε την με απαλές κινήσεις, ώστε να απομακρύνετε τη βρωμιά. Για το τελικό πέρασμα, χρησιμοποιήστε μια στεγνή κάλτσα, προκειμένου να αφαιρέσετε την υγρασία και να περιορίσετε τα σημάδια.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λεπτό πανί μικροϊνών, αρκεί να εφαρμόζει με ασφάλεια στο εργαλείο και να χωράει στο συγκεκριμένο άνοιγμα.

Τι πρέπει να προσέξετε

Σε ορισμένους φούρνους, το κενό ανάμεσα στα τζάμια είναι πολύ στενό και δεν επιτρέπει την πρόσβαση με σπάτουλα. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να αφαιρεθεί η πόρτα και να καθαριστούν οι επιφάνειες ξεχωριστά, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από οποιαδήποτε εργασία, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει εντελώς. Μην πιέζετε τα τζάμια και μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε την πόρτα χωρίς να γνωρίζετε τον κατάλληλο μηχανισμό, καθώς υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή τραυματισμού.

Με λίγη προσοχή και τα κατάλληλα εργαλεία, μπορείτε να καθαρίσετε ακόμη και τα δύσκολα σημεία της πόρτας του φούρνου, χωρίς να επαναλαμβάνετε άσκοπα το καθάρισμα της εξωτερικής επιφάνειας.

Πηγή: gofeminin

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