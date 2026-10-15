Πώς θα καθαρίσετε τα λίπη από τα ντουλάπια της κουζίνας χωρίς ακριβά καθαριστικά

Τα λίπη που συσσωρεύονται στα ντουλάπια της κουζίνας από το μαγείρεμα, τη σκόνη και τα αποτυπώματα των χεριών μπορούν να απομακρυνθούν με απλά υλικά που υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια. Το υγρό πιάτων, το λευκό ξίδι, η μαγειρική σόδα και το πανί μικροϊνών αποτελούν επιλογές που προτείνουν επαγγελματίες καθαριστές, ανάλογα με το είδος του λεκέ και την επιφάνεια.

Υγρό πιάτων για τα συνηθισμένα λίπη

Το υγρό πιάτων βοηθά στη διάλυση των λιπαρών υπολειμμάτων χωρίς να επιβαρύνει τις περισσότερες επιφάνειες, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά. Για πιο επίμονους λεκέδες, ιδιαίτερα κοντά στις εστίες, μπορεί να χρειαστεί ζεστό σαπουνόνερο ή κατάλληλο απολιπαντικό.

Λευκό ξίδι για τον καθαρισμό των επιφανειών

Ένα μείγμα από ίσα μέρη λευκού ξιδιού και νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ορισμένων επιφανειών, με ένα μαλακό πανί. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, καθώς το ξίδι δεν είναι κατάλληλο για όλα τα υλικά και τα φινιρίσματα.

Μαγειρική σόδα για πιο επίμονους λεκέδες

Για δύσκολες επικαθίσεις, προτείνεται πάστα από μαγειρική σόδα και λίγο νερό. Εφαρμόζεται τοπικά και αφαιρείται με απαλές κινήσεις. Επειδή μπορεί να προκαλέσει μικρές γρατζουνιές σε ευαίσθητες επιφάνειες, καλό είναι να προηγείται δοκιμή σε ένα σημείο που δεν φαίνεται.

Πανί μικροϊνών για καθημερινή φροντίδα

Ένα πανί μικροϊνών, ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό, μπορεί να απομακρύνει τη σκόνη και τα ελαφριά λιπαρά σημάδια από τα ντουλάπια και τα πόμολα, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η χρήση καθαριστικού.

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγονται η χλωρίνη, τα ισχυρά χημικά και τα σκληρά σφουγγάρια, καθώς ενδέχεται να αλλοιώσουν το φινίρισμα ή να χαράξουν τις επιφάνειες. Η συστηματική φροντίδα, περίπου μία φορά τον μήνα ή συχνότερα όπου χρειάζεται, βοηθά να μην συσσωρεύονται επίμονα λίπη.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, ο καθαρισμός ξεκινά από τα επάνω ντουλάπια και συνεχίζεται προς τα κάτω, πριν από το πλύσιμο των πάγκων και του δαπέδου. Σε κάθε περίπτωση, το καθαριστικό πρέπει να είναι συμβατό με το υλικό των ντουλαπιών.

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