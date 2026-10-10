Από αποθήκη 7 τ.μ. σε ένα απίστευτο διαμέρισμα με 4 δωμάτια – Η έξυπνη ιδέα που εντυπωσιάζει (βίντεο)

Μια αποθήκη μόλις 7 τετραγωνικών μέτρων στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας μετατράπηκε σε πλήρως λειτουργικό διαμέρισμα με τέσσερις χώρους, σάουνα και πανοραμική θέα στην πόλη, χάρη στην αρχιτέκτονα Beatriz Ramo, ιδρύτρια του STAR strategies + architecture, και τον σύντροφό της.

Το ζευγάρι εντόπισε τυχαία την αγγελία πώλησης του χώρου στον έβδομο όροφο της πολυκατοικίας όπου κατοικούσε. Κατά την επίσκεψή του διαπίστωσε ότι η αποθήκη διέθετε ήδη νερό, τουαλέτα, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και μεγάλη τζαμαρία. Αν και αρχικά σχεδίαζαν να τη μετατρέψουν σε ξενώνα, αποφάσισαν τελικά να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη κατοικία.

Το project ονομάστηκε Cabanon, προς τιμήν του Le Corbusier, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει την ίδια ονομασία για μια ξύλινη καλύβα όπου πειραματιζόταν με τον σχεδιασμό μικρών κατοικιών. Η αγορά κόστισε 11.000 ευρώ και η ανακαίνιση επιπλέον 21.000 ευρώ. Με τη βοήθεια ενός ξυλουργού και μιας καλλιτέχνιδας, το ζευγάρι δημιούργησε σαλόνι, υπνοδωμάτιο, κουζίνα και μπάνιο με σάουνα, αξιοποιώντας αναδιπλούμενα έπιπλα και εντοιχισμένους αποθηκευτικούς χώρους.

Τα ισπανικά πλακίδια στους τοίχους δημιουργούν την ψευδαίσθηση μεγαλύτερου χώρου, ενώ στο μπάνιο χρησιμοποιήθηκε μαύρο μάρμαρο που αγοράστηκε στο ένα δέκατο της αρχικής τιμής του, καθώς αποτελούσε διαθέσιμο απόθεμα καταστήματος. Το εντυπωσιακό εγχείρημα έχει προβληθεί διεθνώς, αναδεικνύοντας πώς ο έξυπνος σχεδιασμός μπορεί να προσφέρει λειτουργικές λύσεις σε μικρούς χώρους, σε μια εποχή στεγαστικής κρίσης.

Η Ramo τιμήθηκε πρόσφατα με το γαλλικό εθνικό βραβείο ARVHA Women in Architecture για το έργο Start στο Ivry-sur-Seine. Όπως δήλωσε, οι προσωπικές της εμπειρίες από τις ανισότητες στον αρχιτεκτονικό κλάδο την έκαναν να εκτιμήσει περισσότερο πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα των φύλων σε ένα επάγγελμα που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενο.

«Στην εποχή της στεγαστικής κρίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσφέρουμε στον κόσμο πολύ λειτουργικά σπίτια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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