Τι θα φάμε σήμερα; Σπιτική τυρόπιτα

Υλικά



1 πακέτο φύλλο κρούστας



400 γρ. φέτα



150 γρ. ανθότυρο ή τυρί κρέμα



2 αυγά



100 ml γάλα



80 ml ελαιόλαδο



Λίγο πιπέρι



σουσάμι, προαιρετικά



Δύο κομμάτια φέτας σε πιάτο, μέρος του viral φαγητού του TikTok με σύκα που αλλάζει την αντίληψη για τη φέτα.







Πώς θα την ετοιμάσεις



Σε ένα μεγάλο μπολ θρυμματίζεις τη φέτα και προσθέτεις το ανθότυρο. Ρίχνεις τα αυγά, το γάλα και λίγο πιπέρι και ανακατεύεις καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά.



Απλώνεις τα φύλλα σε ένα ταψί, λαδώνοντας ελαφρά το καθένα. Κρατάς μερικά φύλλα για την επιφάνεια και απλώνεις τη γέμιση ομοιόμορφα στο κέντρο.



Γυρίζεις τις άκρες των φύλλων προς τα μέσα και καλύπτεις την τυρόπιτα με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντάς τα ένα ένα. Χαράζεις ελαφρά την επιφάνεια σε κομμάτια και ραντίζεις με λίγο νερό.



Αν θέλεις, προσθέτεις σουσάμι από πάνω και βάζεις το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα.



Ψήνεις για περίπου 40-50 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να γίνει βαθιά χρυσαφένια και το φύλλο να έχει ψηθεί καλά.

Πηγή: mad.gr

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