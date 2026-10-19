Χανιά: Συνάντηση του δημάρχου Παναγιώτη Σημανδηράκη, με τον πρέσβη της Ισπανίας, Χόρχε Ντόμεκ

Εθιμοτυπική συνάντηση του δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, με τον πρέσβη της Ισπανίας Jorge Domecq (Χόρχε Ντόμεκ), πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο δημαρχείο Χανίων, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ισπανού διπλωμάτη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον κ. Σημανδηράκη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Χανιά και πόλεις της Ισπανίας, με αναφορές στα ζητήματα της σύγχρονης αστικής ανάπτυξης, της διαχείρισης των φυσικών πόρων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαρκώς αυξανόμενης ανάγκης για ανθεκτικές και βιώσιμες υποδομές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κοινά χαρακτηριστικά των δύο μεσογειακών περιοχών και στις αντίστοιχες ανάγκες που διαμορφώνονται για τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ της ελληνικής και της ισπανικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων κοινού ενδιαφέροντος, με γνώμονα την ενίσχυση των δεσμών και τη δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την αμοιβαία εκτίμησή τους και το ενδιαφέρον για τη διατήρηση ουσιαστικών διαύλων επικοινωνίας. Στο τέλος της συνάντησης, ο δήμαρχος Χανίων και ο πρέσβης της Ισπανίας αντάλλαξαν συμβολικά δώρα, ως ένδειξη φιλίας και σεβασμού, επισφραγίζοντας το θετικό κλίμα της επίσκεψης.

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