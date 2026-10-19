Γιατί παντρευτήκατε; Του Χαράλαμπου Παπαδόπουλου*

Ο παπάς και ιατρός π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος στην ομιλία του «Η αντιμετώπιση του άγχους και της απελπισίας» στην οποία μίλησε κυρίως για την εξομολόγηση, οι ερωτήσεις που δέχθηκε αφορούσαν τον γάμο. Επειδή με την κρίση που περνάει σήμερα ο γάμος και στην Ελλάδα όσα και να ακούσουμε είναι λίγα, πληκτρολόγησα αυτά που είπε.

Τι είναι ο γάμος ; Καταλάβατε γιατί παντρευτήκατε ; Καταλάβατε ότι ο γάμος είναι δρόμος για να πετύχετε αυτά ; Ή να περνάμε χα χα χα και μετά να μαλώνουμε, εντάξει κι αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι, αλλά ο βαθύτερος σκοπός ποιος είναι. Καταλάβατε ότι όσο κοντύτερα πάτε οι δυο σας κοντά στον Θεό, τόσο πιο πολύ πλησιάζετε ο ένας τον άλλο ; Ότι η οδός για να πλησιάσεις τον σύντροφό σου είναι να πλησιάσεις τον Θεό ;

Που είναι ο άντρας σου παιδί μου ; είναι στο τάδε μοναστήρι. Που είναι η γυναίκα σου παιδί μου ; είναι στο τάδε μοναστήρι. Αυτή την δουλειά κάμνετε ; γι αυτό παντρευτήκατε ; για να τρέχει ο ένας από δω κι ο άλλος από κει ; Αυτό είναι ; Ξαναδιαβάστε την ακολουθία του γάμου. Θα είστε μαζί. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα να βγαίνει το αντρόγυνο μαζί μια βολτίτσα να πουν τα λογάκια τους, να πιουν τον καφέ τους, να πουν τα δικά τους, να πουν πράγματα που δεν έχουν πει. Δεν νοιώθετε αυτή την έλλειψη ;

Θα πάτε στο μοναστήρι μια στις τόσες, θα πάρετε αυτό που πρέπει από κει για να πας πιο κοντά στον Θεό με σκοπό να συναντήσεις τον σύντροφό σου, την σύντροφό σου. Αν και οι δυο τρέχετε συνέχεια στα προσκυνήματα εδώ κι εκεί, μεταξύ σας δεν συναντηθήκατε σαν αντρόγυνο. Αυτή είναι η αποστολή σας ; Ο ένας να τρέχει στα μοναστήρια και ο άλλος να κανονίζει εκδρομές σε προσκυνήματα ;

Μεταξύ σας ζωή έχετε ; Αγκαλιαστήκατε ; φιληθήκατε από μέσα σας, οι ψυχές σας φιλήθηκαν ή μόνο τα σώματα ; Θα γίνετε αντρόγυνο ή θα πεθάνετε άρρωστοι ; Αυτά λέει η ακολουθία του γάμου ; Διότι αν έχουμε καλά αντρόγυνα, θα βγουν και καλοί μοναχοί και μοναχές και καλοί παπάδες και καλές παπαδιές. Και καλοί οικογενειάρχες, από την οικογένεια ξεκινάει το πράγμα.

Σαν να είναι δυο ξένοι. Εγώ ασχολούμαι με τα πνευματικά και … Τι είναι αυτό ; Είσαι 45 χρονών κι ασχολείσαι με τα πνευματικά και η γυναίκα σου είναι 40 χρονών κι ασχολείται κι αυτή με τα πνευματικά. Δηλαδή τι είναι αυτό ; Τι είναι αυτό, για εξηγείστε μου να καταλάβω. Είναι γάμος αυτό ; Τα σωματικά δεν είναι μέσα στα πνευματικά ; Μονοφυσίτες είμαστε ; Η χαρά της σαρκικής συνεύρεσης μέσα στον γάμο δεν είναι χαρά ;

Να συνευρίσκεστε σαρκικά, σεξουαλικά να το πω, δεν είναι χαρά ; Γιατί παντρευτήκατε ; Και ν’ ασχολείστε με τα πνευματικά ; Το πνευματικό δεν είναι ευρύτερο ; δεν συμπεριλαμβάνει και το σωματικό και το ψυχικό ; Με βγάζετε απ’ τα ρούχα μου μ’ αυτά που ακούω.

Τον οίκο των αρετών ποιος τον οικοδομεί βρε κορίτσι μου ; για διάβασε την ακολουθία του γάμου να δεις τι λέει. Χάρισε λέει σ’ αυτούς την χαρά που είχε η αγία Ελένη όταν βρήκε τον τίμιο σταυρό. Για διαβάστε την ακολουθία του γάμου, κυκλοφορεί και σε μετάφραση.

Ξέρετε τι είναι ο γάμος ; τι υπόθεση είναι ; ξέρετε γιατί ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στον γάμο (της Κανά) ; Για να πάψετε να είστε το εγώ σας και να γίνετε ένας. Το άγευστο του ύδατος να απορροφηθεί από την γλύκα του οίνου. Ξεκινάτε από τον εαυτό του ο καθένας και πάτε να συναντήσετε τον σύντροφό σας.

Εν ονόματι ποιάς πνευματικότητας αυτά τα θεωρούμε υποδεέστερα και δήθεν ασχολούμαστε με τα πνευματικά και με τα πνευματικά … Και νέα αντρόγυνα. Έχετε υπογράψει την χρεωκοπία σας και το ονομάζετε αυτό πνευματικότητα ; Δεν είναι πνευματικότητα. Κι αν δεν το καταλάβει αυτό ο πνευματικός να σας τραβήξει το χαλί και να σπάσετε τα μούτρα σας θα συνεχίσετε έτσι.

Εγώ μοναχός είμαι. Άντε να αρχίσω ν’ αφήσω τον μοναχισμό μου και ν’ ασχολούμαι με το ένα και το άλλο, θα είναι καλά ; Θα σημαίνει ότι δεν μ’ αρέσει αυτό που είμαι. Έτσι συμπεριφέρεστε, σαν να μην σας αρέσει ο γάμος σας, να μη βρήκατε την ευτυχία μέσα στον γάμο και ασχολείστε με άλλα πράγματα. Μελέτη, λέει, και προσευχή. Τον κακό σου τον καιρό. Αν ήθελες μελέτη και προσευχή να γινόσουν μοναχός.

Να δουν τέκνα τέκνων, λέει η ακολουθία, το σπίτι τους να είναι οίκος ελεημοσύνης, οίκος χαράς, οίκος ευφροσύνης, ευτεκνίας απόλαυση, εύκολοι τοκετοί, καλλιτεκνία, δε λέει πολλά παιδιά, καλά παιδιά, αν είναι και πολλά ακόμα καλύτερα. Λέει φοβερές ευχές η ακολουθία (του γάμου). Άρμοσον τον δούλο σου με την δούλη σου. Ξέρετε τι σημαίνει άρμοσον ; Να σας ενώσει και τους δυο ο κρίκος του Θεού. Δυο κλειδιά περασμένα από τον ίδιο κρίκο είναι πάντοτε μαζί είτε στο βάθος του ωκεανού είτε στο πεζοδρόμιο. Είναι πάντα μαζί, δυο κλειδιά περασμένα μαζί, στον κρίκο του Θεού όμως, στην θεία χάρη. Αν φύγει ο κρίκος χαθήκαν τα κλειδιά.

Γι αυτό όσο καλλιεργείτε αυτή την χάρη που πήρατε από τον γάμο τόσο πιο κοντά έρχεστε μεταξύ σας. Όταν ρωτούσαν έγγαμοι τον άγιο Παΐσιο ποιος πρέπει να κάμνει τις δουλειές στο σπίτι, τους απαντούσε, «όποιος προλάβει παιδί μου». Να βιάζεστε δηλαδή ο ένας να καλύπτει τον άλλο. Αυτό είναι η χαρά στον γάμο. Εσύ να είσαι τόπος που να ανθίζει ο άντρας σου κι εσύ να είσαι τόπος που ανθίζει η γυναίκα σου.

Να συγχωρείστε δηλαδή να ζείτε στον ίδιο χώρο, αυτό σημαίνει συγχωρώ, ζω στον ίδιο χώρο. Υποχωρώ από το δικό μου θέλημα για να ζήσει ο άλλος. Και το ίδιο γίνεται και από τον άντρα και από την γυναίκα. Αυτό είναι ο γάμος. Είστε τρεις. Οι δυο σας και ο Χριστός σας κάνει παρέα σε κάθε φάση της ζωής σας. Δεν υπάρχει φάση από την οποία είναι απών ο Χριστός. Υπάρχει ; Κάμνετε κάτι που δεν πρέπει και είναι απών ο Χριστός ; Ξέρετε τι δεν πρέπει.

Λοιπόν είναι παρών ο Χριστός ; Πάντοτε το ζείτε αυτό ; Αυτό είναι. Ζω εγώ μέσα στο κελί μου τον Χριστό ως εραστή της ψυχής μου και του σώματός μου ; Το ζω αυτό με πνευματικό τρόπο ; Αν δεν το ζω απέτυχα. Δε πα να κάνω δέκα ιεραποστολές στην Αφρική … Να ζούμε δηλαδή την πίστη μας, σε όποιο μετερίζι είναι ο καθένας, μοναχός, οικογενειάρχης, έγγαμος παπάς, άγαμος παπάς …

Γι αυτό λέμε, καταλάβατε γιατί παντρευτήκατε ; Ενώ θα έπρεπε κάθε μέρα η ζωή σας να γίνεται και πιο παραδεισένια, εσείς τρώγεστε με τον εαυτό σας και με τον σύντροφό σας και χάνετε τον χρόνο και θα παραμείνετε άγνωστοι μεταξύ σας. Ο Θεός σας έφερε σε σχέση για να γνωριστείτε και δεν μπορείτε να γνωριστείτε αλλιώς παρά μόνο εν Χριστώ, επειδή μόνο εν Χριστώ καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και μέσα στον εαυτό σου βλέπεις το πρόσωπο του συντρόφου σου επειδή σε φωτίζει ο Χριστός. Εν Χριστώ καταλαβαίνεις ποιος είναι ο άλλος αλλιώς έχεις σκότος μαύρο, δεν ξέρεις τι σου γίνεται.

Γιατί παντρευτήκατε ; «για να κάνουμε πολλά παιδιά και να δημιουργήσουμε αγίους για τον παράδεισο». Τον κακό σου τον καιρό. Γιατί την πήρες ; για τα παιδιά που θα σου κάνει ; Εσύ γιατί

τον πήρες ; για τα παιδιά που θα σου σπείρει ; Δεν ντρέπεστε λίγο ; Το είπα και σε πνευματικά μου παιδιά. Είστε αποτυχημένοι και οι δυο κι αν δεν σας αρέσει αλλάξτε πνευματικό.

Ποιος ξέρει τι διαβάζαν, τι τους είπαν, άκου, θα κάνουμε πολλά παιδιά να γίνουν άγιοι. Είναι αυτός σκοπός γάμου ; Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου ; Η ένωση, του Γιώργου και της Μαρίας, να ενωθούν, να γίνουν ένα. Η συντροφιά. Εποίησε λέει ο Θεός την Εύα εις βοήθεια, να είναι συνεργάτης και βοηθός. Να το ζήσετε αυτό. Η ένωση, να γίνετε αντρόγυνο, από πάσης απόψεως.

Δεύτερον είναι η ηθικοποίηση και τελειοποίηση των αδυναμιών μέσα από την καθημερινή τριβή. Τρίτον, τα παιδιά. Και τέταρτον, ο αγιασμός και η θέωση. Αυτό που είναι τέταρτο και τελευταίο, το βάζουμε πρώτο ; Την χαλάσαμε την σχέση. Είναι σαν ένα τριαντάφυλλο που είναι μπουμπούκι και σιγά σιγά μεγαλώνει. Είναι στην αρχή η ένωση, προχωράμε στην ηθικοποίηση, προχωράμε στην τεκνογονία και στον αγιασμό και στην θέωση. Κάθε πράμα στον καιρό του, κι έγινε το τριαντάφυλλο. Όταν εσύ μου λες, πάτερ μου παντρευτήκαμε για να αγιάσουμε από την αρχή, έχεις το μπουμπουκάκι και του τραβάς τα φύλλα για να ανοίξει μεγάλο τριαντάφυλλο και το χαλάς. Και δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί είναι ευαίσθητο.

Να ζείτε τις ευλογίες που πήρατε στον γάμο σας και μη ζητάτε παραπάνω πράγματα απ’ αυτά που αντιστοιχούν στην πνευματική σας ηλικία. Είμαστε νήπιοι. Απλά πράγματα. Ούτε το σκορ της νηστείας μας ενδιαφέρει αν κινδυνεύει η ενότητα του αντρογύνου. Καταλάβατε τι εννοώ ; Δεν μας ενδιαφέρει το σκορ της νηστείας σας, αν κινδυνεύει η ενότητά σας.

Γι αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ακόμα κι αν οι δυο σας αποφασίσετε από κοινού να νηστέψετε για ένα χρονικό διάστημα και το πετύχετε, έχει καλώς. Αν δεν το πετύχετε, λένε οι Πατέρες, ο δυνατότερος θα υποχωρεί στον ασθενέστερο για να διατηρηθεί η ενότητα του αντρογύνου.

Και πάλι λέει, «συνέρχεστε επί το αυτό …». Γιατί να συνέρχεστε επί το αυτό ; για να κάνετε παιδιά ; «ίνα μη πειράζει υμάς ο Σατανάς». Τ’ ακούσατε τι είναι ο γάμος ; φάρμακο αναιρετικό της πορνείας. Διότι αν τυχόν στερηθείτε, ο ένας θα κοιτάει από δω κι ο άλλος θα κοιτάει από κει. Απλά πράγματα είναι, κοινός νους.

Δεν την έχεις για τα παιδιά που θα σου κάνει. Κι αν αποδειχθεί ιατρικώς ότι δεν κάμνει παιδιά η γυναίκα σου, απαγορεύεται να συνευρεθείτε επειδή δεν κάμνει παιδιά ; Θα το πω αυτό και δεν θα είμαι ηλίθιος ; Προσέξτε λοιπόν. Πολλά πράγματα τα πλαστογραφούμε πνευματικά και δεν είναι πνευματικά. Και το σωματικό είναι πνευματικό στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πνευματική πραγματικότητα που να μην είναι και υλική.

Υπάρχουν και οικογενειάρχες που μετά από χρόνια γάμου ζουν σαν αδέρφια με τις γυναίκες τους. Μετά την τεκνογονία όμως, αφού έζησαν πολλά χρόνια με τις γυναίκες τους και χαρήκαν τον γάμο τους. Αγιασμένοι άνθρωποι, αντί να πάνε στο μοναστήρι να γίνουν μοναχοί, ζουν μαζί και είναι σαν μοναχοί. Δεν θα εφαρμόζουμε όμως αυτά σε νιόπαντρους. Κάθε πράγμα στον καιρό του.

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* Χαράλαμπος Παπαδόπουλος - Εκπαιδευτικός

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