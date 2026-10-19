Κάμερες στους δρόμους: Από ποια απόσταση μπορούν να καταγράφουν τις παραβάσεις

Η ενισχυμένη παρουσία καμερών στο οδικό δίκτυο αλλάζει τα δεδομένα για τους οδηγούς, καθώς τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης μπορούν να εντοπίζουν οχήματα και να καταγράφουν παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά την απόσταση από την οποία μπορούν να εντοπίσουν ένα όχημα. Η εμβέλεια εξαρτάται από την τεχνολογία και τις προδιαγραφές κάθε συστήματος, ενώ η μέτρηση της ταχύτητας και η λήψη της φωτογραφίας δεν πραγματοποιούνται απαραίτητα στο ίδιο σημείο.

Ενδεικτικά, το σύστημα Vitronic Poliscan FM1, που χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να φωτογραφίζει οχήματα σε απόσταση 15 έως 75 μέτρων, ενώ η μέτρηση της ταχύτητας μπορεί να γίνεται από μεγαλύτερη απόσταση. Αντίστοιχα, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιούν ειδικούς αλγορίθμους για την αναγνώριση πινακίδων και χαρακτηριστικών των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς η καταγραφή μιας παράβασης μπορεί να γίνει πριν το όχημα πλησιάσει οπτικά την κάμερα. Παράλληλα, ορισμένα συστήματα μπορούν να ελέγχουν τη μέση ταχύτητα σε συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

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