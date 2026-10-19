Ηράκλειο: Ανεστάλη προσωρινά η απεργία των αλιέων - Επίκειται συνάντηση στο Υπουργείο

‘Επειτα από 9 ημέρες κινητοποιήσεων, με βασικό αίτημα τη μείωση του υψηλού ενεργειακού κόστους και του αλιευτικού πετρελαίου αλλά και μέτρα στήριξης του κλάδου οι σύλλογοι των επαγγελματιών αλιέων της Κρήτης αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά την απεργία όπως δήλωσε στο ekriti.gr o πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών αλιέων Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης, από σήμερα τα ξημερώματα ενόψει της συνάντησης με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το πιθανότερο την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης "κατεβάσαμε τις μαύρες σημαίες δεν σταμάτησαν οι κινητοποιήσεις αλλά τις αναστείλαμε μέχρι να γίνει η συνάντηση και από το αποτέλεσμα εξαρτάται το μέλλον τους καθώς δεν μπορούμε πια να επιβιώσουμε".

Τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου Επαγγελματιών αλιέων νομού Ηρακλείου διεκδικώντας την επιβίωση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, παραμένουν τα εξής:

- Κατάργηση του νόμου 5336/2026 για τον νέο αλιευτικό κώδικα: Οι ψαράδες τονίζουν ότι οι ρυθμίσεις του νόμου τούς αφανίζουν οικονομικά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε βιοπαλαιστές, δεν είμαστε επαγγελματίες λογιστές», καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους εξοντωτικούς ελέγχους και τα υπέρογκα πρόστιμα.

- Γενναία επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου & πλαφόν: Ζητούν η ενίσχυση στα καύσιμα να είναι ανάλογη με το ύψος των πραγματικών αυξήσεων της αγοράς, καθώς και την άμεση επιβολή ανώτατης τιμής (πλαφόν) σε καύσιμα και ενέργεια.

- Επιδότηση του κόστους των αλιευτικών εργαλείων: Διεκδικούν γενναία οικονομική στήριξη από το κράτος για την αγορά και την αντικατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού τους (όπως δίχτυα και λοιπά εργαλεία).

- Μόνιμες αποζημιώσεις στο 100% για ζημιές από θαλάσσια είδη: Ζητούν πλήρη κάλυψη για τις καταστροφές που προκαλούνται στα δίχτυα και τα εργαλεία τους από τους λαγοκέφαλους (τοξικά/χωροκατακτητικά ψάρια) καθώς και από άλλα προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά.

- Μέτρα κατά της παράνομης και ανεξέλεγκτης αλιείας: Απαιτούν αυστηρότερους ελέγχους προκειμένου να σταματήσει η δραστηριότητα ξένων αλιευτικών σκαφών που ψαρεύουν παράνομα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

- Θεσμοθέτηση ελάχιστων εγγυημένων τιμών: Ζητούν να καθοριστούν κατώτατες εγγυημένες τιμές πώλησης για τα αλιεύματά τους, ώστε να εξασφαλίζεται ένα βασικό εισόδημα για τους βιοπαλαιστές αλιείς και να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από μεσάζοντες.

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