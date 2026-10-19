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GOSSIP - LIFESTYLE

Λασκαράκη: Η τρυφερή ευχή του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλιά της

λα
clock 21:00 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Βάσω Λασκαράκη  έγινε 47 ετών, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα και, φυσικά, τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Κρητικός σεφ, η ηθοποιός  ποζάρει χαμογελαστή, κάνοντας μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα στον φωτογραφικό φακό, κρατώντας την τούρτα της με τον αριθμό 47.

«Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια!», έγραψε χαρακτηριστικά


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A post shared by Eleftherios Soultatos (@lefteris.soultatos)

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