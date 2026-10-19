Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην πρώτη ανάγνωσή του στις αρμοδιες επιτροπές της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, 'Ακη Σκέρτσου, που προβλέπει από 1/12/2027 την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η ΝΔ ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης - ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας - επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια.

Η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στις επιτροπές Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη συζήτηση επί των άρθρων του, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί η συζήτηση του σε β΄ ανάγνωση, ενώ την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου η ψήφιση του στην ολομέλεια.

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