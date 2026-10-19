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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

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clock 20:07 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην πρώτη ανάγνωσή του στις αρμοδιες επιτροπές της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, 'Ακη Σκέρτσου, που προβλέπει από 1/12/2027 την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η ΝΔ ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης - ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας - επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια.

Η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στις επιτροπές Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη συζήτηση επί των άρθρων του, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί η συζήτηση του σε β΄ ανάγνωση, ενώ την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου η ψήφιση του στην ολομέλεια.

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