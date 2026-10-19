Βαρθακούρης: Στο χειρουργείο μετά από σοβαρό ατύχημα

Ο Χάρης Βαρθακούρης χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, έπειτα από ατύχημα που είχε πριν από λίγες ημέρες.

Ο τραγουδιστής τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο, όταν γλίστρησε κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Αθήνα.

«Φίλοι μου, γεια σας. Προχτές το βράδυ που έβρεχε καταρρακτωδώς γλίστρησα με αποτέλεσμα να συνθλίψω τον αστράγαλο μου. Εχθές το πρωί έκανα επέμβαση. Έχω βίδες και λαμαρίνες στον αστράγαλο. Δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου. Κατ’ επέκτασην και που θέλω να καταλήξω ότι την Κυριακή που οι υπό κανονικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με τον Θοδωρή παρέα στο Ποσειδώνιο. Αυτό αναβάλλεται. Για ένα εύλογο διάστημα πέντε-έξι εβδομάδων. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω το Δεκέμβριο. Θα πρέπει να με υποστείτε με σκαμπό για τον πρώτο μήνα της επιστροφής μου. Έτσι θέλε το σύμπαν να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές που εικάζω ότι κάποιοι θα στείλετε και τα περαστικά. Να είστε καλά», ανέφερε ο τραγουδιστής.

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