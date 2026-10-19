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Στο αεροδρόμιο με τον σύντροφό της η Σίσσυ Χρηστίδου

χρηστίδου
clock 14:00 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφτηκε την Κέρκυρα όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος, για τα εγκαίνια του νέου του καταστήματος.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day τους "τσάκωσε" στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή τους.

«Τι γίνεται; Περάσαμε καλά, πολύ ωραία. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια παιδιά», αρκέστηκε να πει η Σίσσυ Χρηστίδου και στη συνέχεια αποχώρησε.

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