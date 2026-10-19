Βόλει: Έτοιμο το «παλατάκι» του ΟΦΗ – Με νέο τάραφλεξ και LED υποδέχεται τον ΠΑΟΚ!

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Μια υπέροχη πραγματικά εικόνα απο το "παλατάκι" του ΟΦΗ, που ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του, για τη νέα αγωνιστική σεζόν της Volley League 2026-27.

Η τοποθέτηση του τάραφλεξ στο Κλειστό του Βαρδινογιάννειου, ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Για την τοποθέτηση του, βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Ηράκλειο, ειδικό συνεργείο απο την Αθήνα.

Τις επόμενες μέρες, θα τοποθετηθεί και μια μεγάλη οθόνη LED στο γήπεδο, ενώ απο πέρσι η διοίκηση της ομάδας, έχει φροντίσει για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων LED.

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Και οι τρείς αυτές παρεμβάσεις, είναι στα προαπαιτούμενα, που έχει θέσει η επαγγελματική λίγκα του ελληνικού βόλεϊ για την αναβάθμιση της ποιότητας των γηπέδων, της μεγάλης κατηγορίας.

"Το Σάββατο (24/10, 17.00) περιμένουμε τον κόσμο του ΟΦΗ να γεμίσει το γήπεδο μας, στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ " αναφέρει στην ανακοίνωση του, ο Οργανισμός βόλεϊ του ΟΦΗ.

Έτοιμος για την πρεμιέρα με ΠΑΟΚ

Πανέτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος της Volley League έδειξε ο ΟΦΗ, καθώς επικράτησε του ΟΠΕ Ρεθύμνου με 4-0 σετ (22-25, 21-25, 21-25, 22-25), στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρεθύμνου, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται σε τέσσερα σετ. Στο τελευταίο, μάλιστα, οι προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και αναπληρωματικούς παίκτες.

Αυτό ήταν το ένατο φιλικό του ΟΦΗ ενόψει της νέας σεζόν, με την κρητική ομάδα να ολοκληρώνει την προετοιμασία της με πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν την προσοχή τους στην πρεμιέρα της NOVIBET Volley League, όπου θα υποδεχθούν τον ΠΑΟΚ το επόμενο Σάββατο (24/10, 17:00), στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου.

Ο ΟΦΗ και το Ρέθυμνο θα είναι οι δύο εκπρόσωποι της Κρήτης στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Τα φιλικά του ΟΦΗ:

25/9: Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2 (25-19, 25-16, 18-25, 9-15)

26/9: Φλοίσβος – ΟΦΗ 2-2 (22-25, 21-25, 25-22, 25-22)

30/9: ΟΦΗ – Καλαμάτα 3-1 (25-22, 25-16, 27-25, 23-25)

3/10: ΟΦΗ – Φλοίσβος 1-3 (17-25, 25-22, 22-25, 23-25)

4/10: Καλαμάτα – ΟΦΗ 1-3 (23-25, 25-21, 20-25, 21-25)

7/10: ΟΦΗ – Παμβοχαϊκός 3-1 (25-16, 25-18, 25-9, 26-28)

9/10: Μίλων – ΟΦΗ 0-3 (18-25, 14-25, 14-25)

10/10: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-3 (19-25, 23-25, 20-25)

17/10: ΟΠΕΡ – ΟΦΗ 0-4 (22-25, 21-25, 21-25, 22-25)

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