Στο Δημοτικό Συμβούλιο η νομική ισχυροποίηση του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο «Ν.Καζαντζάκης»

Ισχυροποιεί το νομικό οπλοστάσιο του ο Δήμος Ηρακλείου σε σχέση με το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχει στο αεροδρόμιου «Ν. Καζαντζάκης», με πρόσθετη νομική και τεχνική τεκμηρίωση που αναμένεται να παρουσιαστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για τη συνέχεια μιας προσπάθειας που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, με στόχο ο Δήμος να διασφαλίσει την παρουσία του όχι μόνο θεσμικά, αλλά και ως νόμιμος ιδιοκτήτης της στρατηγικής έκτασης του αεροδρομίου η μελέτη αξιοποίηση της οποίας έχει ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, που ακόμα δεν έχει παρουσιάσει τα σχέδια του. Σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει από για τα 1736,8 στρέμματα που είναι η έκταση του αεροδρομίου, ο Δήμος Ηρακλείου είναι ιδιοκτήτης κατά 100% σε 199,7 στρέμματα και κατά 11/30 σε 979,8στρέμματα.

Δηλαδή, ο Δήμος Ηρακλείου έχει την ιδιοκτησία του 32,18% της συνολικής έκτασης. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος διεκδικεί και την αξιοποίηση του κτηρίου του σημερινού αεροσταθμού, εκτάσεως περίπου 42.000 τ.μ. (το οποίο ανήκει στο Δημόσιο) ως Διοικητικό Κέντρο, αμέσως μόλις απομακρυνθούν οι υπηρεσίες που φιλοξενεί. Συγκεκριμένα, ζητά να μεταφερθούν εκεί υπηρεσίες και δημόσιες δομές που βρίσκονται διάσπαρτες στην πόλη, για να προστατευθεί το κτήριο από βανδαλισμούς, και παράλληλα να εξοικονομηθούν οι πόροι και να εξακολουθήσει να υπάρχει ζωή στην περιοχή από τους χιλιάδες χρήστες που μπορεί να φιλοξενήσει ο χώρος.

Μέσα από την προσπάθεια αυτή επιχειρεί να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Δήμου στην αξιοποίηση της έκτασης μετά την παύση λειτουργίας του αεροδρομίου, τόσο με την ιδιότητα του συγκυρίου της έκτασης, όσο και με τη θεσμική αρμο διότητα και δικαιοδοσία του που αποβλέπει στην αξιοποίηση των εκτάσεων της ιδιοκτησίας του επ’ ωφελεία των δημοτών του.

Για τις εξελίξεις αυτές ενημέρωσε τους επικεφαλής των παρατάξεων ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλ. Καλοκαιρινός τονίζοντας ότι θα επιδιώξει κατ’ αρχήν την ενεργή και συναποφασιστική συμμετοχή του με τον έτερο συνιδιοκτήτη της έκτασης αυτής, το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, σε μια ουσιαστική διαδικασία για τη συνδιαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής, συμβατού με τις πρόνοιες του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση.

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